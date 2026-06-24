Kia complète la gamme EV2 avec une batterie Autonomie Longue et la finition GT-Line

Une nouvelle version Autonomie Longue, équipée d’une batterie de 61 kWh, offre jusqu’à 453 km d’autonomie WLTP, améliorant à la fois

l’usage urbain et les trajets longue distance,

La finition GT-Line incarne la version la plus dynamique et expressive du modèle, renforçant son caractère sportif et sa présence. La production de ces versions a débuté le 19 juin dans l’usine européenne de Kia à Žilina (Slovaquie). Grâce à sa fabrication européenne, incluant sa batterie et son moteur électrique, EV2 Autonomie Longue bénéficie des aides maximales disponibles en France, jusqu’à 8 100 €. Grâce à ce dispositif, EV2 Autonomie Longue est disponible à la commande à partir de 25 220 €.

Le Kia EV2 constitue un point d’accès à la mobilité électrique, combinant design attractif, technologies avancées et praticité au quotidien. À la suite de sa première mondiale au Salon de Bruxelles 2026, le Kia EV2 a été initialement lancé avec une batterie standard offrant

jusqu’à 317 km d’autonomie. La gamme EV2 s’élargit désormais avec l’ajout de la batterie Autonomie Longue (61,0 kWh, jusqu’à 453 km), améliorant l’usage en ville comme sur longs trajets. La version GT-Line apporte des éléments de design exclusifs et des fonctionnalités améliorées. « Avec l’élargissement de la gamme EV2, nous offrons aux clients davantage de possibilités de choisir un véhicule électrique adapté à leur style de vie », déclare Pablo Martinez Masip, Vice President Product, Marketing & Customer Experience chez Kia Europe. « Avec la version Autonomie Longue et la finition expressive GT-Line, EV2 combine praticité du quotidien et identité visuelle forte sur le segment des SUV compacts ». EV2 associe design affirmé, polyvalence au quotidien, technologies issues des segments supérieurs et un ensemble complet de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), ainsi que des performances validées en conditions réelles. Le modèle a été conçu pour pouvoir être le véhicule principal du foyer. Avec l’ajout de la batterie Autonomie Longue et de la finition GT-Line, la gamme EV2 offre désormais davantage de choix et de capacités sur le segment des SUV électriques du segment B.



