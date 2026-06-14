La Ferrari Luce et six autres véhicules électriques de luxe qui valent le détour (sans l’ombre d’une Tesla)

Le marché des véhicules électriques (VE) de luxe est devenu l’un des segments les plus surprenants et les plus passionnants du monde automobile. Et même si Tesla a amorcé la révolution de la voiture électrique, l’industrie automobile traditionnelle s’est empressée de concevoir des modèles électriques parmi les plus extraordinaires jamais construits.

Cette année marque un véritable tournant : Ferrari a dévoilé sa toute première voiture 100 % électrique, co-conçue avec Sir Jony Ive et Marc Newson ; Rolls-Royce a perfectionné son super-coupé électrique phare pour en faire un modèle encore plus exceptionnel ; et Lucid fait de l’ombre aux plus grandes hypercars avec une berline capable d’abattre le 0 à 100 km/h en deux secondes tout en offrant plus de 640 km d’autonomie. Voici sept voitures électriques qui incarnent sept visions très différentes de ce que doit être un VE de luxe (sans aucune Tesla à l’horizon).

Ferrari Luce

Plus tôt cette année, Ferrari a officiellement dévoilé la Luce – la toute première voiture entièrement électrique du constructeur de légende, et sans doute l’un de ses choix de design les plus audacieux depuis des décennies.

La Luce est une grande routière (grand tourer) à quatre portes et cinq places, construite sur une plateforme électrique sur mesure. Elle est propulsée par quatre moteurs électriques indépendants (un par roue) développant une puissance combinée de 1050 chevaux (772 kW). Elle passe de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes pour une vitesse de pointe de 309 km/h. Autant dire qu’elle ne traîne pas.

Son autonomie annoncée est de 530 kilomètres, et sa batterie de 122 kWh est compatible avec la recharge rapide à 350 kW.

Le design a été confié à LoveFrom, le collectif de Sir Jony Ive et Marc Newson, ce qui explique pourquoi elle ne ressemble à aucune Ferrari précédente. Ce look a fait couler beaucoup d’encre, c’est le moins qu’on puisse dire, mais j’apprécie beaucoup son côté épuré et discret.

À l’intérieur, c’est peut-être tout simplement le plus bel habitacle automobile jamais conçu. Des commandes en aluminium usiné de haute précision, des écrans OLED, et une clé en verre qui clignote en jaune lorsqu’elle est insérée dans son socle. Plutôt que de céder à la facilité des écrans tactiles à perte de vue, Ferrari et LoveFrom ont misé sur la tactilité et la précision physique.

Le système audio compte 21 haut-parleurs pour 3000 watts. La Luce génère également sa propre signature sonore, amplifiée directement depuis les essieux électriques plutôt que d’utiliser de faux bruits de moteur thermique. Ferrari a passé cinq ans et parcouru 40 000 kilomètres de tests pour parfaire cette sonorité.

Pourquoi nous l’avons choisie : Ferrari représente le summum du plaisir de conduire et de l’émotion pure, le fait qu’ils passent à l’électrique est donc un événement majeur. La Luce repousse sans conteste les limites du VE. Avec ses quatre roues directrices, sa suspension active dérivée de l’hypercar F80 et sa vectorisation de couple sur chaque roue, elle s’annonce grisante à piloter. L’habitacle est pour moi le plus réussi de l’histoire de la marque. Cette collaboration avec LoveFrom est un coup de génie : c’est luxueux sans être ostentatoire. Certes, elle pèse 2260 kg et son prix est vertigineux, mais j’espère qu’elle prouvera que les voitures électriques ne sont pas forcément privées d’âme et d’émotion de conduite.

Rolls-Royce Spectre Series II

La Spectre faisait déjà partie de mes véhicules électriques préférés, et Rolls-Royce a sorti ce mois-ci la Spectre Series II.

Quoi de neuf ? Pour commencer, l’autonomie grimpe de 18 % pour atteindre 627 kilomètres, tandis que les temps de charge diminuent de 14 %. Le couple passe à 1015 Nm, et peut même atteindre un pic de 1100 Nm en mode « Spirited » si vous vous sentez d’humeur audacieuse.

Si vous optez pour la version Black Badge, cela devient encore plus fou. Le mode « Infinity » libère 500 kW, faisant de la Spectre Series II Black Badge la Rolls-Royce la plus puissante jamais construite.

Sa silhouette fastback demeure inchangée, toujours aussi élégante et imposante. Une nouvelle teinte extérieure « Ethereal Blue » fait son apparition, accompagnée de jantes forgées de 23 pouces redessinées, dont la finition à la main nécessite jusqu’à six heures de travail par jeu de roues.

À l’intérieur, c’est aussi extraordinaire qu’on peut l’imaginer. La nouvelle sellerie « Duality Twill », fabriquée à partir de fibres de bambou, peut intégrer jusqu’à 2,6 millions de points de couture et 16 kilomètres de fil. Les perforations du cuir utilisent 78 138 trous percés au millimètre près pour dessiner de véritables œuvres d’art sur les sièges. Enfin, la nouvelle planche de bord illuminée scintille de 8108 points lumineux semblables à des pixels, et la nouvelle horloge s’inspire directement des instruments de l’aviation.

Pourquoi nous l’avons choisie : Rolls-Royce est l’incarnation même du luxe, et la motorisation électrique est parfaitement adaptée à ce type de véhicule. Le plus impressionnant reste sa polyvalence au quotidien : c’est une Rolls-Royce que l’on peut réellement conduire tous les jours. Certes, les améliorations de cette Series II ne sont pas révolutionnaires, mais le modèle d’origine était tellement réussi que la marque n’avait besoin que de le peaufiner. Les possibilités de personnalisation Bespoke sont infinies ; certains clients ont ainsi fait cartographier leur propre constellation sur le ciel de toit ou fait reproduire l’architecture de leur maison dans les finitions intérieures.

Mercedes G 580

La Classe G de Mercedes existe depuis 1979. Au fil du temps, ce véhicule militaire utilitaire s’est transformé en un symbole de statut social luxueux. Le « G-Wagon » est surtout populaire dans sa version G 63 équipée d’un V8 biturbo de 4,0 litres, mais cette version 100 % électrique, le G 580, est en réalité ma préférée de la gamme.

Le G 580 dispose de quatre moteurs électriques indépendants (un par roue), développant 432 kW et un couple pharaonique de 1164 Nm. Il abat le 0 à 100 km/h en 4,7 seconds. Sa batterie de 116 kWh offre jusqu’à 473 km d’autonomie, et la charge rapide en courant continu (DC) culmine à 200 kW (permettant de passer de 10 à 80 % en 32 minutes environ).

Sa silhouette de « boîte sur roues » reste presque inchangée, avec ses phares ronds, sa carrosserie angulaire, ses clignotants montés sur le dessus du capot et son style ultra-robuste.

Pourtant, sous cette carrosserie, il est capable de prouesses inédites pour un Classe G. La fonction phare est le « G-Turn », qui permet au véhicule de pivoter sur lui-même comme un char d’assaut en faisant tourner les roues en sens opposé. Le « G-Steering » réduit de manière spectaculaire le rayon de braquage en tout-terrain, et la fonction de rampage intelligent agit comme un régulateur de vitesse pour les terrains accidentés, maintenant une vitesse stable pour que vous puissiez vous concentrer uniquement sur votre trajectoire.

Sa profondeur de franchissement de gué est de 850 mm (soit 150 mm de plus que la version essence), et ses verrous de différentiel virtuels réagissent bien plus vite que n’importe quel système mécanique. À l’intérieur, la modernité est de mise avec un écran MBUX de 12,3 pouces, un système audio Burmester 3D et une fonction de « capot transparent » pour voir les obstacles sous les roues avant.

Pourquoi nous l’avons choisie : Le G 580 est le franchisseur le plus redoutable de cette liste. Cette capacité à aller absolument partout, combinée à un look extrêmement recherché, constitue le vrai luxe. Plus important encore, la motorisation électrique ne handicape pas le Classe G : elle le sublime (meilleure capacité de passage à l’eau, différentiels virtuels, rampage électrique). C’est une icône, désormais électrique.

BMW i7

La Série 7 est le vaisseau amiral de BMW depuis près de 50 ans, et la nouvelle i7 représente sa mise à niveau la plus importante à ce jour.

Cette génération est la première voiture à intégrer les technologies issues de la plateforme Neue Klasse de BMW. Elle bénéficie de cellules de batterie cylindriques eDrive de sixième génération, offrant une autonomie supérieure à 715 kilomètres ainsi qu’un tout nouveau niveau de mises à jour logicielles.

L’i7 est une grande berline de luxe qui s’avère tout aussi agréable à conduire qu’à apprécier depuis les places arrière. Elle est dotée d’une suspension pneumatique adaptative, de quatre amortisseurs pilotés électroniquement et, en option, des quatre roues directrices. L’assistant d’autoroute (Motorway Assistant) permet même de conduire sans les mains jusqu’à 130 km/h dans les pays européens éligibles.

L’intérieur est spectaculaire. L’installation panoramique iDrive domine le tableau de bord, tandis qu’à l’arrière, l’immense écran de cinéma (Theatre Screen) prend en charge le streaming en 8K, les jeux vidéo et les appels professionnels. Le système audio Bowers & Wilkins avec Dolby Atmos offre la qualité d’une véritable salle de concert. L’assistant personnel intelligent intègre quant à lui l’IA d’Amazon Alexa+.

J’apprécie également la majeure partie du design extérieur : les phares en cristal minimalistes, les surfaces épurées et la peinture bicolore Dual-Finish sont superbes (je suis en revanche moins fan de la calandre géante lumineuse en forme de haricot).

Pourquoi nous l’avons choisie : L’i7 excelle autant à la place du conducteur qu’à celle du passager arrière. Son autonomie est très impressionnante, et son planificateur d’itinéraire intelligent combiné à la récupération d’énergie adaptative transforme les longs trajets électriques en une formalité sans effort. Mais c’est la technologie qui vole la vedette : cette voiture est un véritable salon de la tech sur roues. Elle est rapide, raffinée et dispose de la meilleure technologie de sa catégorie.

Porsche Taycan Black Edition

La Porsche Taycan a été l’une des toutes premières vraies voitures électriques de luxe sur le marché. Elle fait partie de nos coups de cœur depuis longtemps, et cette nouvelle déclinaison Black Edition la rend encore plus désirable.

Disponible en version berline sportive ou en break de chasse Sport Turismo, cette édition spéciale intègre de série la batterie Performance Plus (un module de 105 kWh habituellement proposé en option payante). Elle permet d’atteindre jusqu’à 667 kilomètres d’autonomie.

Esthétiquement, elle porte bien son nom : pack Sport Design noir brillant, contours de vitres latérales noirs, rétroviseurs extérieurs noirs, monogramme arrière noir et bandeau lumineux arrière doté d’un logo Porsche assombri. Le look est particulièrement agressif, surtout si vous l’associez à des teintes de carrosserie autres que le noir (disponibles sans surcoût).

À l’intérieur, le pack d’accents noirs, le pack de rangement et les baguettes de seuil de porte en aluminium brossé noir éclairées sont inclus d’office. C’est également le cas du système audio Bose Dolby Atmos, des phares HD Matrix LED, de la caméra de recul avec assistance au stationnement active, et des sièges confort réglables électriquement en 14 positions avec l’écusson Porsche gravé sur les appuie-têtes. Un petit badge « Black Edition » est apposé sur la console centrale.

Pourquoi nous l’avons choisie : Bien qu’elle soit la voiture la plus abordable de cette liste, la Taycan reste sans aucun doute l’un des meilleurs VE de luxe du marché. C’est la pionnière du segment, et Porsche a su préserver sa pertinence grâce à d’innombrables améliorations techniques et esthétiques. J’aime beaucoup cette Black Edition car Porsche ne s’est pas contenté d’ajouter des éléments de style, ils y ont inclus la plus grande batterie. On obtient ainsi une voiture magnifique et parfaitement exploitable au quotidien. De plus, la Taycan a toujours eu un comportement dynamique exceptionnel, et cela ne change pas : elle reste la référence absolue en matière de sensations de conduite pour une sportive électrique, à la fois réactive et ultra-précise.

Lucid Air Sapphire

La Lucid Air Sapphire a pour objectif de maintenir la Silicon Valley au sommet du marché des VE de luxe en proposant une autonomie folle associée à des performances qui le sont encore plus.

La Lucid Air Sapphire utilise trois moteurs électriques conçus en interne (deux à l’arrière, un à l’avant) développant un total de 1251 chevaux pour 1940 Nm de couple. Elle passe de 0 à 100 km/h en deux secondes pile et atteint une vitesse de pointe de 330 km/h. Ce sont des chiffres d’hypercar, mais dans une berline familiale à quatre portes.

C’est déjà extrêmement impressionnant, mais il y a aussi l’autonomie : 692 kilomètres en une seule charge. Aucune autre voiture de cette liste ne parvient à combiner une telle vitesse avec une telle distance franchissable.

La Air propose quatre modes de conduite pour s’adapter à toutes les situations : « Smooth » pour les trajets quotidiens, « Swift » pour une conduite routière dynamique, « Sapphire » pour exploiter le potentiel maximum sur route, et « Track » (comprenant les sous-modes Dragstrip, Hot Lap et Endurance) pour limer les circuits.

La Sapphire est le modèle coiffant la gamme, bénéficiant de suspensions améliorées, d’une géométrie de direction revue, de barres antiroulis spécifiques et d’algorithmes de vectorisation de couple uniques. C’est ce qui la distingue d’une Air classique : elle a été repensée de fond en comble. À l’intérieur, l’ambiance Sapphire Mojave, les sièges sport massants, chauffants et ventilés, l’écran flottant Glass Cockpit de 34 pouces et le système audio Dolby Atmos à 21 haut-parleurs complètent le tableau.

Pourquoi nous l’avons choisie : Sur le papier, c’est l’un des véhicules électriques les plus impressionnants au monde : le 0 à 100 km/h en deux secondes, près de 700 km d’autonomie, de la place pour cinq adultes, un coffre arrière et un coffre avant (frunk). Elle ne fait pratiquement aucun compromis. La technologie de batterie et de moteur développée en interne par Lucid est actuellement en avance sur la concurrence, et la Sapphire en est l’expression la plus pure.

Rimac Nevera R

La Nevera R est une évolution de l’hypercar Nevera originale, et elle est indécente dans le meilleur sens du terme. Ses quatre moteurs électriques indépendants génèrent un total ahurissant de 2107 chevaux. Elle est capable d’abattre le 0 à 96 km/h (0-60 mph) en 1,66 seconde et d’atteindre une vitesse de pointe de 430 km/h. Elle a d’ailleurs déjà établi 24 records du monde de performance dûment vérifiés.

Elle n’est pas seulement rapide en ligne droite. Le système de vectorisation de couple de Rimac attribue un moteur à chaque roue, permettant une précision et un contrôle en courbe qu’aucun différentiel mécanique ne pourrait égaler. Elle promet de virer comme si elle était sur des rails, puis de s’extraire des virages à la manière d’un canon électromagnétique.

L’édition « Founder’s Edition » prend cette base extraordinaire pour l’élever à un niveau d’exclusivité supérieur. Seuls dix exemplaires seront produits. Chaque voiture fait l’objet d’une session de configuration personnalisée au campus Rimac à Zagreb, en tête-à-tête avec Mate Rimac lui-même. La carrosserie arbore une livrée bicolore qui abaisse visuellement la voiture et lui donne une posture agressive, orientée vers l’avant. Une bande de toit ultra-fine de deux millimètres intègre le motif de cravate signature de la marque.

Mate Rimac livre personnellement chaque véhicule à son propriétaire, après quoi son équipe de pilotes d’essai professionnels vous forme à sa conduite.

Pourquoi nous l’avons choisie : C’est la voiture la plus rapide et la plus exclusive jamais créée. Ses spécifications défient l’entendement et bousculent les lois de la physique. Mais la vitesse et l’expérience de conduite seules ne suffisent pas à justifier sa place ici. Ce qui rend la Nevera R Founders Edition si remarquable, c’est son niveau de personnalisation et de service. S’asseoir avec Mate Rimac pour configurer sa propre hypercar, puis la voir livrée à sa porte par le fondateur en personne, offre une expérience de luxe absolument inégalée.