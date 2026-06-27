Grand Theft Auto VI enfin disponible à la précommande

Vice City, États-Unis. Jason et Lucia ont toujours su que la vie ne leur ferait pas de cadeau. Mais lorsque les choses tournent mal, ils découvrent le côté obscur de la région la plus ensoleillée d’Amérique, et se retrouvent au cœur d’un complot criminel qui s’étend dans tout l’État de Leonida. Ils devront plus que jamais compter l’un sur l’autre pour espérer s’en sortir vivants.



Avec l’ “Édition Ultime”, bienvenue en Leonida, l’État où tout est permis. Profitez pleinement de tout ce que cet immense univers peut vous offrir grâce à Grand Theft Auto VI : Édition Ultime, une collection exclusive de véhicules, d’armes et de tenues premium, où l’action vous attend à chaque coin de rue. Les bonus de l’Édition Ultime sont liés à tous les aspects de l’histoire de Jason et Lucia, avec de nouveaux articles à découvrir dans chaque chapitre.



Le bonus de précommande “Bon retour à Vice City” comprend l’intemporelle berline Vapid Stanier de 1955 et un garage près d’Ocean Beach, des tenues et des coiffures décadentes pour Jason et Lucia, ainsi qu’un motif d’arme emblématique qui fait écho à la démesure d’antan.