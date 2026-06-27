Saucony relance la Progrid Ride 1, tout l’esprit running des années 2000

Présentée à Paris lors de la semaine de la mode masculine de juin, la ProGrid Ride 1 fait son grand retour près de 18 ans après son lancement, réinterprétée pour une nouvelle génération.

Saucony, marque mondiale de référence dans l’univers du running performance et du lifestyle, annonce le lancement de la ProGrid Ride 1 (150 €). Initialement lancée en 2008 comme chaussure d’entraînement polyvalente du quotidien, cette silhouette emblématique issue des archives de la marque revient aujourd’hui dans une version modernisée, associant amorti neutre revisité et empeigne respirante.

« Après des années de demandes passionnées de notre communauté, nous sommes fiers de réintroduire la ProGrid Ride 1, près de 18 ans après ses débuts », déclare Brian Moore, Chief Product Officer de Saucony. « Nous avons fait évoluer cette silhouette issue de nos archives avec des améliorations techniques pensées pour répondre aux attentes actuelles, tout en restant fidèles à l’héritage running authentique de Saucony des années 2000. La franchise Ride 1 va bien au-delà de la nostalgie : elle constitue un pilier de notre narration produit et contribue à renforcer la légitimité culturelle de la marque auprès des passionnés de sneakers comme de nos fidèles adeptes. »

La franchise ProGrid Ride débute avec un coloris exclusif Buttercup, disponible en édition limitée à partir du 26 juin auprès d’une sélection de revendeurs. D’autres coloris viendront enrichir la collection dans le courant de l’été à l’occasion d’un lancement plus large.

Caractéristiques de la ProGrid Ride 1