Le son haute résolution à emporter

L’iFi Audio iDSD GR2 est un DAC et amplificateur casque portable haut de gamme conçu pour offrir une véritable expérience audiophile.

Doté des technologies exclusives K2HD, XBass+ et XSpace, il sublime aussi bien les fichiers haute résolution que les services de streaming. Sa connectivité complète, filaire et Bluetooth haute définition, en fait l’un des DAC/amplis nomades les plus aboutis du marché. Son architecture Burr-Brown de nouvelle génération, sa puissance élevée jusqu’à 1 513 mW et sa compatibilité PCM 768 kHz / DSD512 lui permettent d’exploiter pleinement les casques les plus exigeants. Proposé à 549 €, il sera disponible en juillet