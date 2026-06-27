Stuff Magazine
More
    AccueilA la une|HotLe son haute résolution à emporter

    Le son haute résolution à emporter

    0
    7

    L’iFi Audio iDSD GR2 est un DAC et amplificateur casque portable haut de gamme conçu pour offrir une véritable expérience audiophile.

    Doté des technologies exclusives K2HD, XBass+ et XSpace, il sublime aussi bien les fichiers haute résolution que les services de streaming. Sa connectivité complète, filaire et Bluetooth haute définition, en fait l’un des DAC/amplis nomades les plus aboutis du marché. Son architecture Burr-Brown de nouvelle génération, sa puissance élevée jusqu’à 1 513 mW et sa compatibilité PCM 768 kHz / DSD512 lui permettent d’exploiter pleinement les casques les plus exigeants. Proposé à 549 €, il sera disponible en juillet

    Article précédent
    Photovoltaïque : Jackery dévoile son nouveau système de gestion intelligent de l’énergie domestique
    Article suivant
    Dual CS 718Q, une platine haut-de-gamme de légende
    ARTICLES SIMILAIRES
    Publicités

    LES + POPULAIRES

    Voir plus

    © 2023 Copyright StuffMagazine Made with ♡ by SAS Communication