Alumi, la microvoiture 100% électrique de Linktour

Le marché français de la micro-voiture électrique accueille un nouvel acteur : Linktour.

La filiale du groupe Shandong Weiqiao Pioneering, lance officiellement Alumi en France : un véhicule 100% électrique de catégorie L6e et L7e qui réunit, dans un format compact et accessible, des innovations technologiques inédites dans la catégorie, un design triplement récompensé et une connectivité avancée. Distribué en exclusivité par Modelabs, Alumi s’impose

comme le premier véhicule du segment à allier finition premium, motorisation à fil plat, structure aluminium et expérience connectée complète. Au-delà de la technologie et du design, Alumi incarne une vision plus profonde de la mobilité : celle d’une voiture qui se partage, qui crée du lien entre les générations et qui rend son autonomie à chacun, des villes aux campagnes, sur tous les territoires.

Alumi propose une autonomie qui change la donne dans la catégorie : 120 km en cycle WMTC pour la version L6e, 180 km pour la version Elite L7e : soit 60% de plus que les leaders actuels du segment (Source : Modelabs). Cette performance est directement liée à la légèreté du véhicule : grâce à sa carrosserie entièrement en aluminium, le châssis ne pèse que 95 kg, soit 45% de moins qu’une structure conventionnelle. Avec 120 km d’autonomie, Alumi permet de réaliser tous ses trajets de la semaine avec une seule charge. Et pour recharger, aucune contrainte : Alumi se branche aussi bien sur une prise domestique que sur n’importe quelle borne de recharge publique. La version L6e atteint 45 km/h ; la version Elite jusqu’à 90 km/h en mode Sport.

Les ingénieurs ont réussi un tour de force : un encombrement minimal à l’extérieur, un chargement maximal à l’intérieur. Alumi embarque un coffre de 320 litres complété par plus de 17 compartiments de rangement intelligents. Les sièges aux finitions sportives sont réglables à 4 positions et s’inclinent jusqu’à 169°. La climatisation est disponible en option sur la version Plus et de série sur la version Pro. La cabine est doublement certifiée au niveau européen : faible teneur en COV et zéro cuir véritable. Sur le plan de la sécurité, Alumi embarque de série tous les équipements d’assistance à la conduite attendus : ABS (en option sur L6 et de série sur L7). Un niveau d’équipement rare dans la catégorie L.

À bord, sur certains modèles, le double écran 10,25 pouces tactile + instrumentation numérique 5 pouces offre une interface claire et intuitive. La compatibilité Apple CarPlay, Android Auto sans fil et la connectivité Bluetooth permettent une utilisation fluide au quotidien. L’application mobile tout-en-un prolonge l’expérience bien au-delà du véhicule : verrouillage à distance, mise en route de la climatisation avant de monter à bord, suivi en temps réel de l’état de charge, localisation et contrôle des vitres depuis son téléphone. Les thèmes d’affichage jour/nuit basculent automatiquement à l’allumage des feux, si la fonction a été activée par le conducteur.

Disponible dès aujourd’hui sur linktour.fr, Alumi est la première microvoiture des catégories L6e et L7e à réunir une carrosserie entièrement en aluminium, un moteur à fil plat inédit dans le segment et une autonomie jusqu’à 180 km et une connectivité complète (Apple CarPlay, application mobile, double écran tactile).

Distribuée en exclusivité par Modelabs dans plus de 6 000 points de vente, elle est accessible à partir de 10 690 € — et à 9 990 € dans le cadre de l’offre de lancement, valable jusqu’à fin juin.