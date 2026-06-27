Dual CS 718Q, une platine haut-de-gamme de légende

Véritable héritière de la légendaire Série 7, la Dual CS 718Q incarne tout le savoir-faire historique de la marque allemande.

Cette platine à entraînement direct de haute précision avec moteur brushless possède un plateau lourd en aluminium amorti, un bras de lecture audiophile réglable, en aluminium et carbone. Avec une connectique RCA et XLR, un Auto lift commutable et un porte cellule amovible avec azimuth ajustable, elle est proposée avec une finition noir satiné ou bois noyer. Une qualité de fabrication exceptionnelle assortie d’une garantie de 5 ans. Proposée à 2490 €, elle sera disponible en juillet prochain.