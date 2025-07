New Era dévoile une nouvelle silhouette de 9Forty avec son édition M-CROWN

Avec la M-CROWN, NEW ERA réinvente l’essence même de sa 9FORTY légendaire.

New Era revisite avec audace sa casquette iconique 9FORTY à visière courbée en dévoilant un tout nouveau modèle : la M-Crown. Dotée d’une visière plus courte au style contemporain, d’une shape plus haute pour un look affirmé, et d’une fermeture snapback pour un ajustement sur mesure, cette version repensée incarne une évolution mode marquée, mêlant héritage sportif et esprit urbain.

Cette nouvelle édition de la 9FORTY incarne le lien profond de New Era avec la culture sportive tout en repoussant les limites de l’innovation. Déclinée dans une sélection pointue de modèles aux couleurs des équipes MLB et NBA, ainsi que dans les collections de la marque elle-même, chaque casquette est ornée du drapeau emblématique de la marque brodé sur le côté gauche, véritable sceau d’authenticité.



Cette nouvelle collection célèbre l’innovation textile. Un velours côtelé dans des teintes profondes et terreuses offre un rendu texturé premium, parfait pour les mois plus frais ; Des versions en toile plus légère aux palettes color-block insufflent une énergie nouvelle aux vestiaires de fin d’été. Ces contrastes de matières garantissent une attractivité tout au long de l’année, faisant de chaque modèle une pièce de transition essentielle.

Le nouveau design de la 9FORTY témoigne de l’évolution continue de New Era, qui passe d’icône du sportswear à véritable marque lifestyle. Avec son design rehaussé et son sens du détail, la casquette s’adresse à une nouvelle génération de consommateurs qui mêlent naturellement sport, mode et culture. Qu’elle soit portée en bord de terrain, en bord de parquet ou en pleine rue, la nouvelle 9FORTY M-Crown s’annonce comme l’accessoire emblématique de 2025.

Tous les modèles sont disponibles à l’achat sur neweracap.eu et dans les boutiques New Era.