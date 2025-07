L’Omega Seamaster 300M se pare d’une nouvelle couleur vive et audacieuse

Omega ajoute une touche d’orange audacieuse à son emblématique Seamaster 300M, alliant l’héritage des montres de plongée classiques à un style frais et dynamique.



L’emblématique Seamaster Diver 300M d’Omega vient de débarquer dans son look le plus audacieux à ce jour (encore plus audacieux que le modèle Bronze Gold et Burgundy). Cette nouvelle version aux accents orange offre un équilibre rare : vibrante sans être criarde, elle ajoute une touche de couleur élégante à un classique éprouvé (l’une des meilleures montres jamais conçues).

L’orange n’est pas une nouveauté dans la gamme des montres de plongée d’Omega ; la marque l’utilise depuis plus de deux décennies pour améliorer la visibilité sous l’eau. Mais c’est la première fois qu’il apparaît dans la collection principale Diver 300M, désormais proposée en deux versions en acier inoxydable : l’une avec un bracelet en maille brossée, l’autre avec un bracelet en caoutchouc orange assorti. La montre conserve un diamètre de 42 mm et s’inspire fidèlement de la récente version revisitée de la Seamaster. Elle est dotée d’un verre saphir bombé, d’une lunette en aluminium anodisé oxalique et d’un choix de bracelets à boucle déployante. Mais c’est le cadran qui fait toute la différence.

Le cadran noir en aluminium est orné d’aiguilles squelettes rhodiées et d’index revêtus de Super-LumiNova blanc, qui brillent en bleu par faible luminosité.



Les détails orange sont astucieusement appliqués : on les retrouve sur l’aiguille des secondes, les index des quarts d’heure et l’inscription « Seamaster ». C’est juste ce qu’il faut pour donner à la montre une touche de fantaisie sans pour autant ternir ses origines de montre-outil. Bien sûr, elle reste une véritable montre de plongée, avec sa lunette festonnée, sa valve à hélium à 10 heures, ses protège-couronnes et son échelle de plongée complète en luminescence.

Cette montre est animée par le calibre Omega Co-Axial Master Chronometer 8806, certifié METAS et visible à travers le fond saphir. Au final, c’est sans doute la Seamaster 300M la plus agréable à regarder depuis des années, et elle est toujours aussi performante sous l’eau. La nouvelle Omega Seamaster 300M orange est disponible au prix de 6800 € avec le bracelet en caoutchouc .