Rokid lance ses lunettes intelligentes IA et RA

Le pionnier mondial des lunettes intelligentes IA propose des fonctionnalités aussi futuristes qu’inédites.

Rokid, leader mondial des lunettes intelligentes propulsées par l’IA et de l’interaction homme-machine a présenté ses dernières technologies de lunettes intelligentes IA (Intelligence Artificielle) et RA (Réalité Augmentée) aux médias locaux, aux créateurs, aux leaders de l’industrie et à ses partenaires. Les lunettes Rokid permettent aux utilisateurs de prendre des photos et des vidéos en mains libres, d’accéder à un assistant IA intégré lors de leurs déplacements, de bénéficier de traductions en temps réel dans 89 langues avec sous-titres en direct, et de naviguer dans leur environnement grâce à une paire de lunettes qui ressemble à s’y méprendre à des montures du quotidien.

« Chez Rokid, nous sommes convaincus que la prochaine évolution de l’informatique passera par des appareils connectés intelligents qui s’intègrent parfaitement à la vie quotidienne », a déclaré Zoro Shao, directeur général mondial de Rokid. « L’Australie est un marché important pour nous, car les consommateurs y recherchent de plus en plus des technologies intuitives, immersives et centrées sur l’humain. Ce lancement représente bien plus que l’introduction d’un produit : il s’agit d’ouvrir un nouveau chapitre pour l’interaction propulsée par l’IA et l’informatique spatiale dans la région. »

La marque a dévoilé pour la première fois la gamme de produits Rokid au public australien, menée par le modèle phare : les Rokid Glasses. Ces lunettes intelligentes légères, propulsées par l’IA, sont conçues pour ressembler à des lunettes ordinaires tout en offrant une expérience futuriste.

Pesant à peine 49 g, les lunettes intègrent des écrans Micro-LED pour les deux yeux, une caméra de 12 MP à la première personne, des haut-parleurs à oreille libre (open-ear) et un réseau de quatre microphones dans une monture élégante certifiée IPX4, conçue pour être portée toute la journée. Les utilisateurs peuvent capturer des photos et des vidéos en 1680P sans les mains, poser des questions à l’assistant IA intégré lors de leurs déplacements, écouter de la musique, recevoir des notifications et accéder à des informations en temps réel directement à travers leurs lunettes.

Rokid adopte une approche ouverte en matière d’intégration de l’IA. Les lunettes Rokid Glasses et Rokid AI Glasses Neo comptent parmi les premières lunettes intelligentes à prendre en charge plusieurs grands modèles de langage (LLM) de premier plan, notamment Google Gemini et OpenAI ChatGPT, offrant ainsi aux utilisateurs une plus grande flexibilité et le choix de leur interaction avec l’IA.

L’appareil prend également en charge la reconnaissance de textes et d’objets par IA, la navigation par commande vocale et des expériences de RA qui transforment les moments du quotidien en interactions intelligentes. Pensées pour un usage quotidien pratique plutôt que comme un gadget expérimental, les lunettes Rokid sont compatibles avec les verres correcteurs et pour l’astigmatisme grâce à un système de clips magnétiques, élargissant ainsi leur accessibilité à un plus grand nombre d’utilisateurs.

La station complémentaire Rokid AR Spatial permet de profiter d’un cinéma 3D, de la capture de médias spatiaux et du jeu sur console, tandis que la version Rokid Glasses Neo, plus minimaliste et dotée de verres interchangeables, est disponible en six coloris et se concentre sur l’audio, le confort et l’interaction vocale avec l’IA.

À travers tout son écosystème, la plateforme de Rokid prend en charge plusieurs grands modèles de langage sans verrouillage technologique propriétaire, renforçant ainsi la vision de l’entreprise : créer des expériences d’IA prêtes-à-porter ouvertes, intuitives et centrées sur l’humain. Cette approche ouverte s’étend également à l’écosystème mondial de développeurs et de partenaires de Rokid, qui rassemble plus de 30 000 développeurs XR (réalité étendue) enregistrés et des partenaires explorant des applications dans les domaines de l’assistance par IA, de l’informatique spatiale, de la traduction en temps réel, de l’accessibilité, de la productivité, du divertissement et des processus d’entreprise.

Les toutes dernières technologies de lunettes intelligentes IA et RA de Rokid devraient être déployées en Australie par l’intermédiaire de revendeurs locaux agréés ; de plus amples détails sur la disponibilité seront annoncés en temps voulu. Les commandes sont accessibles directement sur le site https://rokidstore.com.au.