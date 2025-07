Le mariage Oppo Hasselbald promet de futurs fleurons photo

Attendez-vous à des clichés exceptionnels avec le prochain téléphone phare d’Oppo.

L’alliance entre les fabricants de téléphones et les marques de photographie n’est pas une nouveauté, mais rares sont les collaborations photo qui ont duré aussi longtemps que celle entre Oppo et Hasselblad. L’expert suédois de l’image partage son expertise depuis quelques années, créant des téléphones photo parmi les meilleurs du marché – faisant de l’ombre à de grands noms comme Apple et Samsung – et le duo annonce désormais sa volonté de poursuivre sur sa lancée.

Un système d’imagerie mobile de nouvelle génération est actuellement en développement et fera ses débuts sur le prochain fleuron d’Oppo. Ce sera une excellente nouvelle pour les fans du traitement des couleurs HyperTone, qui reproduit fidèlement les caractéristiques chromatiques de l’appareil photo numérique moyen format X2D de Hasselblad, et du pipeline ProXDR, qui offre un rendu exceptionnel sur les sujets rétroéclairés et les tons chair. Cela signifie également que des fonctionnalités telles que le panorama XPAN au format 65:24 et le mode manuel Master ne disparaîtront pas.

Le logo Hasselblad est apparu pour la première fois sur le Find X5 Pro en 2012, et est régulièrement présent sur les produits phares d’Oppo depuis. Tous ne sont pas sortis à l’international – les Find X6 Pro et Find X7 Ultra n’ont été commercialisés qu’en Chine, pays d’origine de l’entreprise – mais le Find X8 Pro de cette année est beaucoup plus facile à se procurer. Certaines technologies sont également présentes sur les téléphones de la marque sœur OnePlus, ce qui devrait ravir les fans américains.

Bien sûr, un matériel de qualité est également un atout. Le smartphone phare d’Oppo, le Find X8 Ultra, disponible en exclusivité en Chine, embarque quatre capteurs photo arrière de 50 Mpx, dont un objectif principal de 2,54 cm et deux téléobjectifs périscopiques pour un zoom sans perte de 3x et 6x. Il est également doté d’un capteur de spectre de couleurs dédié qui mesure la balance des blancs sur 40 points différents, et pas seulement sur l’ensemble de la scène.

On en utilise un depuis une semaine et j’ai été bluffé par certaines de ses photos. Mis à part quelques particularités comme l’assistant vocal Breeno au lieu de Gemini et l’absence de Circle pour la recherche, le Find X8 Ultra est un téléphone très pratique pour les Occidentaux. Il est même compatible avec Android Auto et les paiements sans contact Google Wallet. Espérons que le prochain modèle sera commercialisé à plus grande échelle.

« Ces quatre dernières années, nous avons offert l’expérience photo professionnelle et légendaire d’Hasselblad aux utilisateurs OPPO du monde entier », a déclaré Pete Lau, directeur produit d’Oppo, lors de l’événement d’annonce à Göteborg, en Suède. « Avec l’extension de notre collaboration, nous allons repousser encore plus loin les limites de l’imagerie mobile. »