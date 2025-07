Swatch dévoile un outil IA qui pourrait vous permettre de concevoir votre propre MoonSwatch

Swatch lance un outil de conception basé sur l’IA qui pourrait permettre aux fans de créer leurs propres montres personnalisées, et peut-être même une MoonSwatch sur mesure.

Swatch dévoile un nouveau service qui pourrait vous permettre de concevoir votre propre montre grâce à l’intelligence artificielle. En tant que fan de ses précédents projets de personnalisation, cela a de quoi nous intriguer.

Nous avons déjà utilisé la plateforme Swatch X You et adoré pouvoir choisir nos propres couleurs et motifs. Pourrait-on faire la même chose pour une MoonSwatch ? Oui, s’il vous plaît, surtout si cela signifie débloquer des combinaisons de couleurs inédites.

Selon une info financière du groupe Swatch, rapportée par le site horloger Watch Pro, le lancement de ce nouveau service est prévu pour cet été et est décrit comme une « première mondiale » en matière de personnalisation.

Au cœur de ce service se trouve un outil génératif appelé AI-DADA, développé en interne par Swatch. L’idée est que les clients puissent interagir avec cette « intelligence artistique » pour créer des cadrans de montre uniques. L’outil s’appuie sur plus de 40 ans d’expérience en design chez Swatch, ce qui signifie que tout ce qu’il génère doit toujours ressembler à une véritable Swatch.

« Swatch lancera le nec plus ultra de la personnalisation », affirme le rapport. Pour l’instant, cependant, l’entreprise n’a pas confirmé si cet outil d’IA fonctionnera sur toutes les collections, y compris la MoonSwatch. En fait, il pourrait même ne pas concerner la MoonSwatch. Il pourrait s’agir d’un tout nouveau modèle créé spécifiquement pour la plateforme AI-DADA.

Cependant, si la personnalisation de la MoonSwatch est envisagée, cela pourrait marquer un changement de stratégie. Plutôt que de lancer sans cesse de nouvelles éditions comme les modèles Mission to Moonshine, Mission to Earthphase ou les collaborations avec Snoopy, Swatch pourrait laisser la créativité aux fans.

Le prix n’est pas encore connu, mais s’il s’inscrit dans le programme Swatch X You, on peut s’attendre à un léger surcoût par rapport au modèle standard.

Personnellement, on adorerait une MoonSwatch inspirée des néons du chronographe Grand Prix des années 1990 : des roses, des verts et des jaunes vifs sur un cadran noir.