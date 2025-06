Voici comment suivre votre sommeil sur votre Garmin, sans avoir à le porter

Le nouveau moniteur de sommeil Index de Garmin est un bracelet connecté qui vous permet de suivre votre sommeil à la place d’une montre connectée Garmin plus encombrante.

Avez-vous déjà retiré votre montre connectée au milieu de la nuit parce qu’elle était inconfortable au poignet ? Moi, oui, et je préfère généralement utiliser une Whoop ou une bague connectée. C’est encore plus problématique sur les montres professionnelles plus grandes comme celles de Garmin. Mais le géant du fitness a décidé d’y remédier.

Garmin vient de lancer l’Index Sleep Monitor. Il s’agit d’un bracelet connecté que vous portez au bras à la place de votre montre connectée. Il assure le suivi du sommeil de la même manière, pour que vous ne manquiez rien.

Ce bracelet ne cherche pas à remplacer votre montre connectée Garmin pendant la journée ; il est plutôt son allié pour le sommeil. L’Index Sleep Monitor collecte discrètement toutes les données que votre montre-bracelet oublie lorsque vous la posez sur la table de chevet. Portez-le au coucher, au réveil, et vos cycles de sommeil paradoxal, votre rythme respiratoire, vos fluctuations de température cutanée et autres données sont parfaitement synchronisés dans l’application Garmin Connect. Il peut même vous réveiller en douceur pendant un sommeil léger grâce à une alarme de réveil intelligente.

Pour quelqu’un qui n’aime pas porter sa montre connectée pendant son sommeil, c’est le premier accessoire Garmin que j’envisagerais depuis longtemps – si j’avais une montre Garmin, bien sûr. Il est étonnamment discret, se place sur le haut du bras et semble beaucoup plus facile à porter. Garmin a même pensé à l’avenir et a rendu le bracelet lavable en machine, une caractéristique d’hygiène qui devrait être la norme.

Bien entendu, il suit également les paramètres habituels : fréquence cardiaque, oxygène sanguin, température cutanée, respiration, VFC et niveau de stress. Les scores de sommeil sont intégrés au système Body Battery de Garmin, qui vous indique votre niveau de préparation pour la journée. Le suivi de la température peut également contribuer à estimer l’ovulation passée et à prévoir les règles.

Si vous avez envie de porter ce nouvel appareil, le Garmin Index Sleep Monitor est disponible dès maintenant. Il est disponible en tailles S, M et L, et XL, au prix de 170 €.