Clara Luciani, Kavinsky & Please rejoignent l’affiche du festiv4L signé Renault

Pour son grand événement musical et expérientiel inspiré par Renault 4 E-Tech electric, Renault clôture en beauté la line-up de son festiv4L, qui se tiendra les 20, 21 et 22 juin 2025 au Chalet des Îles, à Paris. Après avoir dévoilé une première salve d’artistes, la marque révèle aujourd’hui les derniers noms qui viennent enrichir ce weekend placé sous le signe de la liberté, de la musique et de la convivialité : Clara Luciani, Kavinsky, Please, Anoraak, Birrd et Mira Ló. Des artistes français de renommée internationale, dans un cadre bucolique, pour une immersion unique dans l’univers de Renault 4 E-Tech electric.

Les festivaliers pourront ainsi applaudir : The Blaze (dj set), Clara Luciani, Kavinsky, Cassius, Cerrone, Adé, Adèle Castillon, Hervé, Isaac Delusion, Busy P & Myd, Victor Solf, Please, Saint DX, Chef & The Gang, Étienne de Crécy, Anoraak, Birrd et Mira Ló.

Une affiche aussi éclectique que festive, à découvrir en live dans le cadre bucolique du Chalet des Îles., au bois de Boulogne, à Paris.

Concerts, performances, DJ sets, food trucks, immersion dans l’univers Renault 4 E-Tech electric … Tout est réuni pour faire du festiv4L une parenthèse musicale inédite, entre

nature et culture pop. Les festivaliers auront notamment l’opportunité de prendre le volant de Renault 4 E-Tech electric lors de sessions d’essais organisées à proximité du lieu du festiv4L. D’autres surprises seront à découvrir prochainement sur place.

Entrée gratuite sur inscription : https://shotgun.live/fr/events/festiv-4-l

Les places sont limitées… premiers inscrits, premiers servis !