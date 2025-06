Un lampadaire connecté multicolore signé Nanoleaf

Transformez votre espace grâce à l’éclairage d’ambiance du nouveau lampadaire connecté compatible Matter. Avec lui, Nanoleaf oblige, vous pouvez choisir parmi 10 scènes d’éclairage conçues pour s’adapter à toutes les ambiances, ou créer les vôtres avec plus de 16 millions de couleurs et des blancs réglables.

Son design fin et minimaliste s’intègre facilement dans toutes les pièces, offrant un éclairage d’ambiance idéal. Au total, il propose plus de 16 millions de couleurs et des blancs réglables ultra-lumineux. – Réagissant au son et à la musique, il est compatible avec Wi-Fi, Bluetooth ou Matter via Wi-Fi. Ce lampadaire connecté nécessite un hub de maison connectée compatible Matter et iOS/tvOS 16.5+ ou Android OS 8.1+ pour se connecter à un écosystème de maison intelligente.