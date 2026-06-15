Christopher Ward C60 Pool Diver : la seule montre dont vous aurez besoin au club de vacances

Christopher Ward et le designer parisien Romaric André reviennent avec leur collaboration la plus amusante à ce jour : une montre de plongée conçue pour le bar de la piscine, pas pour les fonds marins.



Christopher Ward et le designer parisien Romaric André (alias seconde/seconde/) sont de retour. Il s’agit de leur quatrième collaboration horlogère, et sans doute de la plus divertissante. Voici la C60 Pool Diver x seconde/seconde/. Elle succède à la C65 Desk Diver (la montre du “bureaucrate”), une édition limitée à 500 exemplaires qui s’était arrachée en quelques jours. Cette fois, le concept déménage du bureau pour s’installer directement dans un complexe hôtelier tout inclus.



Le principe est simple. Plutôt que de mesurer vos paliers de décompression, le cadran vous indique exactement ce que vous devriez faire au bord de la piscine, et pendant combien de temps.

Le cadran est divisé en cinq zones :

• À 12 heures : La zone « Lecture » (Reading).

• Ensuite : Un indicateur du « Ratio Joli Bronzage / Coup de Soleil » (Nice Tan / Skin Damage Ratio).

• Puis : La zone « Transat » (Sun lounger).

• À l’emplacement habituel de la date : Un verre à martini affiche le « Nombre Max de Verres par Jour » (Max Units Per Day). Et juste au cas où le message ne serait pas passé, le fond du boîtier rappelle : « S’il vous plaît, ne buvez pas avant de plonger ».

• La zone suivante (ma préférée) : La zone « Frime » (Flex), accompagnée d’une icône d’appareil photo pour selfie. C’est concrètement une injonction à publier sur Instagram.

Le cadran se termine par la zone « Contemplation et/ou Remise en question de ses choix de vie » (Contemplating and/or Reconsidering Life Choices) à l’heure du coucher du soleil — ce qui semble tout à fait approprié après une journée passée à enchaîner les martinis.

Le verdict : L’exécution est vraiment réussie. Le cadran arbore une finition blanc mat microbillé (façon glace à l’italienne), avec des index appliqués et rhodiés, généreusement remplis de Super-LumiNova.