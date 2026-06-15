Le faux puits de lumière de Philips recrée si bien la lumière du jour qu’il aide même à produire de la vitamine D

Vous voulez ajouter plus de lumière naturelle dans une pièce sombre sans les frais et les tracas de gros travaux de rénovation ? Le nouveau faux puits de lumière (Skylight) de Philips est là pour sauver la mise.



Il s’agit d’ d’un panneau LED à fixer au plafond, conçu pour recréer l’apparence et la sensation de la lumière naturelle du jour à l’intérieur. Il utilise la technologie NatureConnect de Signify pour simuler la luminosité, la couleur et les changements progressifs de la lumière au fil de la journée, tout en donnant l’impression de regarder à travers un véritable puits de lumière.

L’idée n’est pas simplement de rendre une pièce plus lumineuse (les ampoules classiques s’en chargent déjà très bien). Le système a plutôt été développé pour aider les gens à se sentir plus connectés à la lumière naturelle, en particulier dans les espaces disposant d’un accès limité aux fenêtres ou à la lumière du jour.



Un mode « Rythme Journalier Automatique » (Auto Day Rhythm) intégré ajuste automatiquement la température de couleur et la luminosité au fil des heures. Il passe d’une lumière plus fraîche et enrichie en bleu pendant la journée à des tons plus chauds en soirée. Cinq ambiances lumineuses prédéfinies sont également disponibles si vous préférez choisir votre propre atmosphère.

Mieux encore, la version Philips Skylight VitaUp intègre un module UV-B qui, apparemment, favorise la production naturelle de vitamine D par le corps, même en intérieur. Évidemment, des mesures de sécurité sont intégrées, notamment un arrêt automatique après huit heures afin de réduire tout risque de surexposition. Les deux versions bénéficient d’une certification IP44, ce qui signifie qu’elles sont protégées contre les éclaboussures et l’humidité.



Attention cependant : Avant de commencer à planifier vos commandes vocales et vos scénarios d’automatisation, il y a un piège important. Bien qu’il porte le nom de Philips, ce puits de lumière ne fait pas partie de l’écosystème Hue. Pas de Wi-Fi, pas de Zigbee, pas de Matter, ni de contrôle par application. À la place, vous devrez utiliser la télécommande incluse pour gérer les paramètres et les modes d’éclairage. Signify indique que la gamme de faux puits de lumière devrait être disponible dans certaines régions d’Europe ce mois-ci. Les prix et la disponibilité précise pour les autres marchés n’ont pas encore été annoncés. Il faudra donc patienter encore un peu pour savoir exactement combien coûtera cette « lumière du jour en boîte ».