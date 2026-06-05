Lego célèbre la “dream team” de McLaren avec deux nouveaux sets de casques : Lando Norris et Oscar Piastri

Lando Norris et Oscar Piastri ont droit au traitement Lego – vous pouvez désormais acheter des sets de casques à exposer, complets avec leurs figurines !



Lego a dévoilé deux nouveaux sets de casques à exposer célébrant les pilotes McLaren Lando Norris et Oscar Piastri. L’annonce tombe à point nommé pour coïncider avec un moment historique du sport automobile : le 1000e Grand Prix de Formule 1 de McLaren, qui se déroule ce week-end au Grand Prix de Monaco. Les deux pilotes s’élanceront d’ailleurs dans les rues de Monte-Carlo ce week-end en portant de vrais casques directement basés sur ces nouveaux sets Lego – une co-création entre les pilotes et l’équipe de design Lego.

Daniel Meehan, responsable de la création pour Lego F1, a déclaré que l’équipe avait travaillé en étroite collaboration avec les deux pilotes tout au long du processus. “Ils ont eu d’excellentes idées, et nous avons hâte que les fans les découvrent en construisant les sets chez eux. Créer des formes aussi organiques à cette échelle nous offre toujours des opportunités passionnantes d’explorer de nouvelles techniques de construction et d’utiliser les pièces de manière créative.”

Les deux sets comptent 793 pièces chacun et reproduisent fidèlement le design des casques conçus pour l’anniversaire de la 1000e course des pilotes (dans la lignée des casques de Lewis Hamilton et Charles Leclerc sortis au début de la saison). Le set d’Oscar Piastri fusionne le orange papaye emblématique de McLaren avec le bleu favori d’Oscar, arborant son numéro de pilote et des motifs entièrement imprimés tirés de la livrée anniversaire. Le set de Lando Norris met en valeur son célèbre design d’écusson fluorescent ainsi que des éléments de la livrée de célébration, et permet de construire en briques le tout nouveau numéro 1 tant convoité par Lando.

Chaque casque repose sur un support d’exposition noir doté d’une plaque avec la signature imprimée du pilote, et inclut une figurine (minifig) de ce dernier – c’est la toute première fois que l’un ou l’autre est représenté sous forme de figurine Lego. Pour avoir vu les deux sets en personne avant leur lancement, on peut dire qu’ils sont véritablement impressionnants. Les nuances de couleur papaye se traduisent étonnamment bien en version Lego, et les formes organiques (difficiles à réaliser à cette échelle) sont très bien exécutées. Les figurines apportent également une touche très sympa et propre à chaque pilote. Si vous êtes fan de McLaren, c’est un achat impératif. Le casque Oscar Piastri de l’équipe McLaren F1 (set n° 43017) et le casque Lando Norris (set n° 43023) sont tous deux proposés au prix de 89,99 €. Ils sont disponibles dès maintenant sur le site internet de Lego et dans les boutiques Lego du monde entier.