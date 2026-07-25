Technics dévoile les AZ100 en édition limitée Rolling Stones

Quand un son emblématique rencontre un héritage d’exception. Le nouvel album des Rolling Stones, « Foreign Tongues », prend toute sa dimension grâce à la qualité sonore d’un réalisme exceptionnel des EAH-AZ100.



Technics est fière d’annoncer une édition limitée réalisée en collaboration avec les Rolling Stones, enrichissant ainsi sa gamme d’écouteurs True Wireless d’une collaboration emblématique. Lancée à l’occasion de la sortie du nouvel album du groupe, « Foreign Tongues » (10 juillet), cette édition exclusive associe le savoir-faire audiophile de Technics à l’héritage de l’un des groupes les plus emblématiques de l’histoire de la musique. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre les Rolling Stones et Technics.

« Foreign Tongues » est un album audacieux et résolument tourné vers l’avenir, qui retranscrit l’énergie inimitable du groupe tout en explorant de nouveaux horizons musicaux et lyriques. Avec les Technics EAH-AZ100, chaque note est restituée avec une fidélité absolue à l’intention des artistes. Équipés du transducteur à fluide magnétique (Magnetic Fluid Driver), une première dans l’industrie, les EAH-AZ100 offrent un niveau de distorsion ultra-faible, des basses profondes et parfaitement maîtrisées, ainsi qu’une clarté exceptionnelle sur l’ensemble du spectre sonore, des aigus précis et naturels aux graves riches et profonds. Enregistré aux Metropolis Studios de Londres, « Foreign Tongues » mérite une restitution sonore à la hauteur de son ambition.

Chaque exemplaire est présenté dans un coffret spécialement conçu pour cette édition, renfermant les EAH-AZ100 dans leur finition noire ainsi qu’un étui en caoutchouc exclusif orné du célèbre logo « Lips & Tongue » des Rolling Stones. Une création qui fait de ce produit audio de haute précision, un véritable objet de collection.

Limitée à seulement 5 000 exemplaires dans le monde, cette édition exclusive arbore, au dos de son étui de protection d’origine, un numéro de série gravé au laser, de 0001 à 5000. Les numéros de série sont attribués de manière aléatoire et ne peuvent pas être sélectionnés à l’avance. Si l’un d’eux correspond à une date ou à un chiffre emblématique de l’histoire des Rolling Stones, les fans sont invités à partager cette découverte avec la communauté. Les EAH-AZ100 Rolling Stones Limited Edition sont disponibles exclusivement en ligne, notamment sur le site de Technics au prix public conseillé de 299 €.



