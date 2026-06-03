Le Tudor Black Bay Chrono s’offre un nouveau boîtier plus petit et une nouvelle couleur audacieuse

Tudor a réduit la taille du Black Bay Chrono pour en faire un modèle que les fans réclamaient à cor et à cri.



Tudor vient de dévoiler la montre la plus amusante de l’année jusqu’à présent. Voici le Black Bay Chrono 39 « Bumblebee » : un chronographe de sport jaune vif qui ne passera pas inaperçu. Mais oubliez la couleur un instant, car la grande nouveauté réside dans la taille du boîtier. La Black Bay Chrono passe de 41 mm à 39 mm, ce qui, dans le monde de l’horlogerie, représente une réduction de taille considérable. Elle affiche également une épaisseur de seulement 13,1 mm (contre 14,4 mm auparavant), ce qui est fin pour un chronographe complet. C’est une dimension que les amateurs de Tudor réclamaient depuis des années.

C’est sur le cadran que Tudor a choisi de sortir des sentiers battus. Il est bombé, d’un jaune vif et contrasté par des sous-cadrans noirs circulaires — un choix extrêmement audacieux. La disposition du cadran respecte le design historique des chronographes de la marque : un compteur de 45 minutes à 3 heures, une petite seconde à 9 heures et le guichet de la date positionné à 6 heures. Ce modèle rejoint les éditions « Pink » et « Flamingo Blue » au sein de la collection Daring Watches (les montres audacieuses) de Tudor, et pour être honnête, c’est la plus audacieuse de toutes.



À l’intérieur, on retrouve le Calibre Manufacture MT5813 — un mouvement certifié COSC doté d’une roue à colonnes, d’un embrayage vertical, d’un spiral en silicium et d’une réserve de marche de 70 heures. Tudor applique d’ailleurs à ses montres assemblées des critères encore plus stricts que ceux exigés par le COSC, en tolérant un écart de seulement -2/+4 secondes par jour, contre -4/+6 pour l’institut officiel. Le mouvement lui-même reste dérivé du Calibre B01 de Breitling. On note également quelques améliorations bienvenues sur d’autres aspects. Les aiguilles « Snowflake » ont été redessinées spécifiquement pour améliorer la lisibilité par-dessus les sous-cadrans, et les poussoirs arborent un nouveau motif moleté que le communiqué de presse de Tudor qualifie de « MK2 ».

Le nouveau bracelet à trois maillons a lui aussi été amélioré. Les flancs polis des maillons lui confèrent un aspect plus épuré, et le fermoir « T-fit » permet un micro-ajustement de 8 mm sur cinq positions, sans aucun outil. L’étanchéité est garantie jusqu’à 200 mètres, et la montre est accompagnée de la garantie transférable de cinq ans de Tudor. Cette Black Bay Chrono 39 « Bumblebee » est affiché au prix de 6150 €