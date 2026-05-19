Twelve South PowerClip, la mini batterie qui suit tous vos déplacements

Une batterie externe de 2000 mAh dotée de deux câbles USB-C intégrés, d’un mousqueton en alliage de zinc et de coloris vifs une solution de recharge d’urgence conçue pour vous accompagner au quotidien.



En amont des vacances d’été, Twelve South présente PowerClip ( 39,95 €.), une batterie externe compacte de 2000 mAh conçue pour vous accompagner partout. Assez légère pour s’accrocher à votre sac, votre sac à dos ou vos clés et la taille parfaite pour que vous en oubliez sa présence.

PowerClip est équipé d’un anneau de fixation intégré ; le mousqueton en alliage de zinc fourni s’accroche solidement à une sangle de sac, une boucle de ceinture ou la fermeture éclair d’un sac à dos, le rendant accessible sans prendre de place. Le mousqueton est amovible. Les deux câbles USB-C intégrés permettent de recharger vos appareils ; utilisez-en un ou les deux simultanément. L’un des câbles USB-C assure également la recharge, permettant un passage de courant afin que PowerClip se recharge tout en continuant à alimenter votre appareil.

Un seul câble USB-C assure également la recharge, grâce à la fonction « pass-through » qui permet au PowerClip de se recharger tout en alimentant votre appareil. Il se recharge complètement en moins de deux heures, pour être toujours prêt à l’emploi. Les voyants LED indiquant le niveau de batterie vous permettent de vérifier l’état de charge d’un seul coup d’œil, pour éviter toute mauvaise surprise.



Le PowerClip est tout le contraire : assez petit pour être toujours à portée de main, assez puissant pour faire la différence quand ça compte. Avec ses 2000 mAh, il redonne environ 30 % d’autonomie à votre téléphone. Des heures d’utilisation, pas seulement une recharge rapide. PowerClip est conçu pour vous accompagner ; accroché à vos affaires et prêt dès que vous franchissez le seuil de la porte. Son format est délibérément minimaliste, suffisamment petit pour se fondre dans vos affaires quotidiennes sans que vous ayez à y penser.

PowerClip reprend le même concept de design que le reste de la gamme Twelve South. Le mousqueton en alliage de zinc présente une solidité et une finition de qualité. Les coloris — Menthe, Fuchsia, Bleu sarcelle, ainsi que Dune et Ardoise — font de cette batterie externe un élément visible de votre équipement Il fait partie de la collection Travel Essentials de Twelve South, aux côtés de l’AirFly et de la PowerCapsule.



