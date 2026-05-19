Starway Urban GT, le vélo électrique urbain pensé pour toutes les mamans

À l’occasion de la Fête des Mères, l’entreprise tourangelle Starway met à l’honneur l’Urban GT dans une élégante version rose, un vélo à assistance électrique pensé pour simplifier les déplacements urbains tout en offrant style, confort et sérénité au quotidien.

Version optimisée de son modèle emblématique, l’Urban GT (2190 €) a été conçu pour répondre aux attentes des cyclistes urbains exigeants, en quête de fluidité, de fiabilité et de liberté dans tous leurs trajets. Plus performant, plus confortable et encore plus intuitif, ce modèle conjugue innovation technologique et simplicité d’utilisation dans un design élégant et accessible.

L’Urban GT se distingue par son cadre unisexe à enjambement bas, qui convient aussi bien aux femmes qu’aux hommes. Idéal pour les déplacements quotidiens (travail, courses, loisirs ou trajets plus longs), il offre une prise en main rassurante et intuitive, même pour les personnes reprenant le vélo après plusieurs années. Disponible en trois tailles de roues adaptées à toutes les morphologies (24 pouces jusqu’à 1,55 m ; 26 pouces entre 1,55 m et 1,75 m et 28 pouces jusqu’à 1,90 m), l’Urban GT garantit une position de conduite naturelle et confortable pour chaque utilisateur. Il est équipé d’un moteur arrière SW6000 délivrant un couple de 60 Nm. Cette assistance permet de franchir sans effort les reliefs urbains et d’effectuer de longs trajets avec un pédalage naturel et agréable.

Grâce à des capteurs de force et de vitesse intégrés, chaque coup de pédale est analysé en temps réel afin d’adapter automatiquement le niveau d’assistance au rythme du cycliste. Au cœur de cette expérience se trouve la technologie brevetée Equi Motion, développée par Starway. Entièrement automatique, elle ajuste l’assistance selon la cadence, l’effort fourni et le profil du terrain, sans aucun réglage manuel. Le résultat est une conduite intuitive, fluide et sans distraction, permettant d’arriver à destination frais et disponible, sans transpiration. Cette gestion intelligente de l’énergie permet à l’Urban GT d’atteindre une autonomie comprise entre 90 et 110 km, offrant une grande liberté d’utilisation au quotidien.

Chaque composant de l’Urban GT a été sélectionné pour offrir une expérience de conduite haut de gamme. Le vélo est équipé d’une fourche suspendue Suntour Nex, d’une selle Royal en gel, d’une suspension de selle Suntour, de poignées ergonomiques Craton, d’une potence réglable et de pneus Schwalbe Big Apple 2.0 reconnus pour leur confort et leur adhérence. Même sur les pavés ou les chaussées irrégulières, l’Urban GT garantit un roulage souple et agréable. L ’Urban GT embarque une batterie Greenway 36 V / 17 Ah – 600 Wh équipée de cellules LG Lithium-Ion. Intégrée directement dans le cadre pour préserver l’esthétique épurée du vélo, elle se recharge entièrement en seulement 4 heures.

Côté sécurité, Starway a intégré des équipements particulièrement innovants comme un éclairage puissant de 80 lumens, des clignotants intégrés au porte-bagage activables sans lâcher le guidon, des freins à disques hydrauliques quatre pistons pour un freinage précis et puissant, un frein de parking intégré pour plus de stabilité à l’arrêt et un antivol à clé intégré ainsi qu’une chaîne de sécurité.