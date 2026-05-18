JBL PartyBox 330 et 130 : JBL en mode son et lumière

JBL dévoile les PartyBox 330 et 130, la dernière génération de sa gamme iconique d’enceintes festives.

Pensées comme une nouvelle manière de vivre la musique, plus intense et plus immersive, leurs basses gagnent en profondeur et leurs aigus en clarté, grâce à des hauts-parleurs de graves améliorés et à une nouvelle technologie de tweeter. Quant à la technologie JBL AI Sound Boost, associée au mode Smart EQ, elle optimise chaque morceau pour offrir le meilleur rendu possible, quel que soit l’univers musical. Le design entièrement repensé et les jeux de lumière réinventés viennent enrichir une expérience destinée à faire vibrer chaque moment.

Avec cette génération, JBL propose l’un de ses designs les plus audacieux, porté par une silhouette hexagonale inédite où lumière et son se déploient autour d’une grille frontale incurvée. Le panneau supérieur a lui aussi été repensé autour d’une molette centrale unique qui réunit toutes les commandes essentielles, du volume aux modes audio en passant par les effets lumineux. Disponibles en noir ou en blanc et réhaussées de détails orange, les nouvelles PartyBox affichent un design aussi affirmé que leur puissance sonore.

Avec ses 280 W RMS de puissance totale, la JBL PartyBox 330 est conçue pour faire monter l’énergie d’un cran dès les premières notes. Ses deux haut-parleurs de graves de 6,5 pouces délivrent des basses profondes et percutantes, tandis que les deux tweeters à dôme PEN apportent des aigus nets et précis. Inspirée des systèmes professionnels de JBL pensés pour les concerts d’envergure, cette technologie fait son entrée dans la gamme PartyBox et vient renforcer l’intensité de l’expérience. Cette montée en puissance se prolonge dans une nouvelle silhouette, un panneau latéral ondulé inspiré des mini pavillons JBL, et un jeu de lumière réinventé qui suit le rythme.

Avec jusqu’à 18 heures d’autonomie et la fonction Fast Charge, la JBL PartyBox 330 est capable de tenir le rythme jusqu’au bout de la nuit. Grâce à sa batterie facilement remplaçable, la musique se prolonge sans interruption. Conçue pour le mouvement, la JBL PartyBox 330 s’équipe d’une poignée télescopique verrouillable et de larges roues tout-terrain.

Cette PartyBox 330 intègre deux entrées micro ainsi qu’une entrée guitare, pour laisser place à toutes les envies, du concert improvisé au karaoké entre amis. La nouvelle entrée optique TV permet de lancer facilement ces animations, tandis que la source USB-C promet un son sans perte. Et lorsque la fête prend une autre dimension, Auracast permet d’appairer plusieurs enceintes JBL afin de créer un système audio capable de suivre l’énergie du groupe.

Compacte et puissante, la JBL PartyBox 130 délivre 200 W RMS de son JBL pour lancer l’ambiance en un instant. Ses haut-parleurs de grave de 5,25 pouces et ses tweeters à dôme en soie de 25 mm délivrent des basses généreuses et des aigus précis. Le jeu de lumière crée instantanément l’ambiance avec des effets stroboscopiques et des animations dynamiques. Promettant jusqu’à 15 heures d’autonomie, la PartyBox 130 accompagne les moments festifs qui se prolongent, et sa fonction de recharge rapide offre jusqu’à 80 minutes d’écoute supplémentaires en seulement 10 minutes. Sa nouvelle poignée pliable facilite le transport, tandis que sa résistance aux éclaboussures IPX4 aide à faire face aux projections d’eau et aux petits imprévus du quotidien.

La JBL PartyBox 130 sera disponible à partir du mois de mai au prix de 399,99 €. La JBL PartyBox 330 sera disponible à partir de juillet au prix de 599,99 € sur jbl.com.