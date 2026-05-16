G-Shock et Coca-Cola, mieux que Swatch et Audemars Piguet ?

G-Shock et Coca-Cola revisitent la GA-2100 pour une collaboration pétillante à l’occasion de ce 140e anniversaire du célèbre soda – et le résultat est exactement aussi fun qu’on pouvait l’espérer.



Deux des marques les plus emblématiques au monde ont uni leurs forces. Non, nous ne parlons pas de Swatch et Audemars Piguet (cette fois-ci) – mais bien de G-Shock et Coca-Cola. Les deux marques ont sorti une montre en édition limitée pour célébrer les 140 ans du géant des boissons rafraîchissantes. La montre est basée sur la GA-2100, l’un des modèles les plus populaires et les plus réussis de G-Shock.

Le design regorge de clins d’œil à la célèbre boisson : le boîtier et le bracelet empruntent leurs couleurs à la célèbre bouteille “Contour” de Coca-Cola. Le cadran est parsemé de motifs imprimés rappelant des bulles, un clin d’œil au côté pétillant signature de la boisson.



Ça ne vous suffit pas ? L’aiguille de l’indicateur de date de cette GA-2100CC-3A se trouve à 9 heures, et arbore, tout comme le passant du bracelet, le motif de la bouteille cannelée. Le fond du boîtier présente quant à lui une gravure inspirée d’un bouchon de bouteille. C’est très ludique, et personnellement, j’adore.

Cette montre est présentée dans un coffret exclusif aux couleurs des deux marques. Je parie qu’elle sera très prisée des collectionneurs. Cela dit, les achats sont limités à un seul exemplaire par personne.



Les caractéristiques sont solides sur tous les plans. La plateforme GA-2100 offre une étanchéité jusqu’à 200 mètres, une structure Carbon Core Guard (coque en carbone), l’heure mondiale sur 31 fuseaux horaires, cinq alarmes quotidiennes et un compte à rebours et un chronomètre au 1/100e de seconde. La durée de vie de la pile est d’environ trois ans. Le boîtier mesure 48,5 × 45,4 × 11,8 mm pour un poids de 51 g. Il intègre la résine biosourcée et le carbone signatures de G-Shock, ce qui permet de garder l’ensemble léger sans rien sacrifier à la robustesse.

