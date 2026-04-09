Skoda invente une sonnette de vélo capable de contourner les casques à réduction de bruit

Le constructeur automobile Skoda a dévoilé une nouvelle sonnette de vélo conçue pour garantir que même les piétons portant les meilleurs casques à réduction de bruit soient avertis de l’approche d’un cycliste.



La nouvelle DuoBell est pensée pour « déjouer les algorithmes des casques équipés de la réduction de bruit active » (ANC) et lutter contre l’augmentation de 24 % des collisions entre cyclistes et piétons. Avec l’aide de chercheurs de l’Université de Salford à Manchester, le son de cette sonnette a été précisément réglé sur une fréquence que la réduction de bruit ne peut pas totalement supprimer.



Une faille technologique exploitée pour la sécurité

Les chercheurs ont découvert une bande de fréquence étroite que les casques ANC ne parviennent pas à combattre, qu’ils ont baptisée la « ceinture de sécurité ». Celle-ci se situe entre 750 Hz et 780 Hz. C’est cette fréquence qui a été utilisée pour le son de la sonnette, laquelle reste analogique plutôt que numérique. La DuoBell tire son nom d’un résonateur supplémentaire qui est « réglé sur une fréquence plus élevée et qui, grâce à un mécanisme de marteau spécialement conçu, produit des frappes rapides et irrégulières. Cela génère des ondes sonores que les algorithmes ANC sont incapables de traiter assez rapidement pour les supprimer. »



Plus de temps pour réagir

Globalement, ce système offre aux piétons cinq secondes supplémentaires pour s’écarter, leur permettant d’entendre le cycliste arriver jusqu’à 22 mètres de distance. « Pour Škoda, l’exploration a toujours été fondamentale. Ce projet est un excellent exemple de la façon dont une idée simple mais ingénieuse peut aider à rendre l’exploration plus sûre pour tout le monde », a déclaré Meredith Kelly, responsable mondiale du marketing chez Škoda Auto.

L’histoire de Skoda a commencé il y a 130 ans par la fabrication de vélos, avant même de produire des voitures ; il s’agit donc d’un retour aux sources. L’entreprise prévoit de rendre ses conclusions publiques afin que d’autres fabricants de sonnettes puissent s’en inspirer.