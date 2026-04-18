Le Chronomaster Sport de Zenith passe enfin au cadran squelette, et c’est une réussite totale

Zenith arrive au salon Watches and Wonders 2026 avec sa collection la plus ambitieuse depuis des années : cadrans squelettés, métaux rares et renaissance d’un mouvement légendaire.

Zenith a dévoilé quatre nouvelles montres lors de l’édition 2026 de Watches and Wonders, marquant ainsi sa présence la plus forte à Genève de mémoire récente.

Le clou du spectacle : le Chronomaster Sport Skeleton

L’annonce phare est le Chronomaster Sport Skeleton. C’est la première fois que Zenith propose une version squelette de sa montre de sport la plus emblématique.

Cette version dépouille le cadran pour révéler le mouvement El Primero sous-jacent. Un cadran en saphir fumé passe du noir sur les bords à la transparence au centre. Le résultat est superbe : l’équilibre entre l’esthétique squelette et la lisibilité est parfaitement maîtrisé.

• Le Mouvement : Le calibre El Primero 3600SK bat à 5 Hz (36 000 alternances par heure). Cette haute fréquence permet de mesurer le temps au 1/10e de seconde.

• Visuel : L’aiguille centrale du chronographe effectue un tour complet du cadran toutes les dix secondes, offrant l’un des spectacles visuels les plus fascinants de l’horlogerie mécanique.



Les déclinaisons :

• Deux versions en acier inoxydable (lunette en céramique noire ou verte).

• Une version en or rose 18 carats sur bracelet caoutchouc.

• Une édition limitée à 10 exemplaires en or rose avec lunette sertie de diamants.

Chaque modèle en acier inaugure la nouvelle boucle déployante brevetée de Zenith. Fruit de trois ans et 1 800 heures de développement, elle s’ajuste sans outil, même lorsque la montre est au poignet.

La collection G.F.J. : Le prestige historique

Pour les collectionneurs avertis, la grande nouvelle concerne la collection G.F.J. (en hommage au fondateur Georges Favre-Jacot). Cette gamme abrite le Calibre 135, un mouvement conçu à la fin des années 1940 pour les concours de chronométrie d’observatoire.

Cette année, Zenith présente deux nouvelles éditions G.F.J. :

1 Or Jaune & Héliotrope : Un modèle en or jaune avec un cadran en héliotrope (une forme de jaspe vert aux inclusions rouges). Elle est limitée à 161 exemplaires, un clin d’œil à l’année de fondation de la marque (1865).

2 L’Édition Tantale : La pièce la plus exclusive de la collection. Elle est façonnée en tantale, un métal rare, dense, aux reflets bleu-gris, réputé pour son extrême difficulté d’usinage. Le cadran marie l’onyx noir à la nacre grise, avec onze index en diamants taille baguette. Seuls 20 exemplaires seront produits.

Performances du Calibre 135 : Contrairement à l’El Primero, ce mouvement bat à une fréquence plus lente de 2,5 Hz. Il offre une réserve de marche de 72 heures et bénéficie de la certification COSC (précision de +/- 2 secondes par jour).

Tarifs récapitulatifs :

• Chronomaster Sport Skeleton (Acier) : 14 900 CHF (env. 15 500 €).

• G.F.J. Or Jaune : 48 900 CHF (env. 51 000 €).

• G.F.J. Tantale : 73 900 CHF (env. 77 000 €).

Zenith a également ajouté une édition bicolore du Chronomaster Sport classique avec un cadran en nacre, limitée à 50 exemplaires.