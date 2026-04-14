TENWAYS AGO Compact Performance, le vélo compact qui change la donne

TENWAYS passe un cap. Avec l’AGO Compact Performance, la marque signe son premier vélo équipé d’un moteur Bosch… et clairement, ça change tout.

Connue pour ses vélos électriques élégants et accessibles, TENWAYS monte ici en gamme avec un modèle plus ambitieux, pensé pour ceux qui veulent le meilleur des deux mondes : la compacité et la performance.

Sous son design épuré se cache le moteur Bosch Performance Line, une référence dans l’univers du vélo électrique. Résultat : une assistance puissante, fluide et ultra fiable, capable d’absorber les côtes, les démarrages en ville et les longues distances sans effort. On pédale, le vélo suit… et même anticipe.

Mais là où l’AGO Compact Performance surprend vraiment, c’est dans son format. Compact, agile, facile à vivre, il se glisse partout : appartement, ascenseur, coffre de voiture. Guidon pivotant, pédales pliantes, poignée intégrée… tout est pensé pour simplifier les déplacements du quotidien. Et pourtant, on n’a jamais l’impression de faire de compromis. L’autonomie dépasse les 100 km, la stabilité est au rendez-vous, et le confort est clairement premium. Selle haut de gamme, tige de selle suspendue, pneus larges… on roule longtemps, sans fatigue.

Côté entretien, TENWAYS fait aussi très fort avec une transmission par courroie carbone. Pas de graisse, pas de bruit, presque aucun entretien. Le genre de détail qui change vraiment la vie au quotidien. Ajoutez à ça un équipement complet — éclairage intégré, porte-bagages, freins hydrauliques — et vous obtenez un vélo prêt à tout : trajets maison-boulot, courses, balades du week-end. À 2999 €, ce modèle marque clairement un tournant pour TENWAYS. Une montée en gamme assumée, avec un niveau de qualité et de fiabilité qui rivalise avec des marques bien plus installées.

Et surtout, c’est typiquement le genre de vélo qu’on choisit pour sa praticité… et qu’on adopte pour tout le reste.

Si vous cherchiez une alternative sérieuse, compacte et premium pour vos déplacements, celui-ci mérite clairement qu’on s’y intéresse de très près.