Hypershell X, l’exosquelette le plus intuitif au monde

Hypershell, la marque leader mondiale des exosquelettes grand public, a récemment lancé la nouvelle série Hypershell X, présentant ainsi l’exosquelette le plus intuitif au monde et sa dernière gamme d’exosquelettes alimentés par l’IA.

Cette avancée majeure vise à transformer la mobilité humaine en offrant un support plus naturel et performant pour les activités en extérieur. Propulsée par HyperIntuition, l’algorithme de contrôle de mouvement autodéveloppé par Hypershell et basé sur l’IA, cette nouvelle série est le premier exosquelette IA de bout en bout vérifié par TÜV Rheinland au monde. Concrètement, cela signifie un soutien plus naturel, instantané et étroitement aligné avec le porteur, atteignant une efficacité de synchronisation de la démarche de 97,5 % et une réponse 64,5 % plus rapide. De plus, le nouveau système moteur M-One Ultra améliore l’efficacité énergétique jusqu’à 90 % et réduit la fatigue physique (jusqu’à 39,2% de consommation d’oxygène en moins).

Cette intégration de technologies de pointe permet aux utilisateurs, des randonneurs aux professionnels, de bénéficier d’une assistance synchronisée et rapide, améliorant la sécurité et la performance dans les environnements les plus exigeants. L’objectif est clair : rendre les exosquelettes aussi indispensables qu’un sac à dos pour l’exploration, le travail et les loisirs. La nouvelle gamme comprend les modèles phares X Ultra S, X Max S et X Pro S (999 à 1999 €), offrant aux utilisateurs différents niveaux de support, d’autonomie et de capacité sur divers terrains. Ces modèles ne sont pas encore disponibles sur le marché français, mais une date de lancement en France est attendue.