Devolo WiFi 7 BE6500, le Wi-Fi qui suit enfin votre rythme

Le Wi-Fi lent dans certaines pièces, les coupures en pleine visio ou les vidéos qui chargent… on connaît tous cela. Et pourtant, en 2026, ça ne devrait plus être un sujet. Avec son nouveau système WiFi 7 Mesh BE6500, Devolo propose une solution pensée pour en finir avec ces frustrations du quotidien.

Ici, on passe clairement à un autre niveau. Avec des débits pouvant atteindre 6 500 Mbps, le WiFi 7 permet de gérer sans effort tous les usages modernes : streaming 4K, gaming en ligne, télétravail, objets connectés… tout fonctionne en même temps, sans ralentissement ni latence. Mais la vraie révolution, c’est le mesh. Au lieu d’un seul point Wi-Fi, plusieurs modules travaillent ensemble pour créer un réseau homogène dans toute la maison. Concrètement, plus de zones mortes, plus de perte de signal entre les pièces ou les étages. Vous passez du salon à la chambre, la connexion suit sans coupure.

Ce qui rend le système encore plus intéressant, c’est sa simplicité. Les modules sont préconfigurés, l’installation se fait en quelques minutes et l’application permet de tout gérer facilement : ajouter un appareil, vérifier la qualité du réseau, ajuster les paramètres… même sans être expert. Et surtout, c’est un investissement durable. Compatible avec les anciennes générations Wi-Fi et évolutif selon vos besoins (routeur seul, pack mesh, extension), le BE6500 s’adapte à votre installation actuelle tout en préparant les usages de demain.

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Au final, c’est typiquement le genre d’équipement qu’on installe “pour améliorer son Wi-Fi”… et qui change complètement l’expérience à la maison. Plus fluide, plus fiable, plus confortable au quotidien. Si vous envisagez une installation ou une mise à niveau, c’est clairement le moment de passer à un vrai réseau mesh WiFi 7.