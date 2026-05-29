La nouvelle gamme TAG Heuer Aquaracer Solargraph est la mise à niveau high-tech que l’on attendait

La gamme revisitée Aquaracer Solargraph de TAG Heuer arrive avec un nouveau design paré pour l’aventure.

TAG Heuer vient tout juste d’annoncer la collection Aquaracer Professional Solargraph Outdoor — une série mise à jour de montres Aquaracer à énergie solaire, arborant de nouveaux designs parés pour l’aventure.

Son atout majeur reste la technologie Solargraph, qui convertit la lumière naturelle et artificielle en énergie, ce qui signifie que vous n’aurez presque plus jamais à vous soucier de changer de pile. C’est un argument très séduisant pour une montre-outil robuste et taillée pour le plein air.



Il existe deux collections :

• L’Aquaracer Professional 200 Solargraph, qui se présente dans un boîtier de 40 mm et constitue une évolution plus raffinée du modèle existant.

• L’Aquaracer Professional 100 Solargraph, qui réintroduit une taille de boîtier de 28 mm, légèrement plus élégante et destinée aux poignets plus fins.

Du point de vue du design, le modèle de 40 mm est le plus intéressant des deux. TAG Heuer a retravaillé la lunette en y réintroduisant des cavaliers, a redessiné les aiguilles et a affiné la géométrie du boîtier. On trouve également un nouveau système de bracelet interchangeable ainsi qu’une forme de boîtier cannelée distinctive à 9 heures. Le rendu est beaucoup plus affirmé et déterminé.

Les références en acier se déclinent avec des cadrans bleu profond et verts (deux excellents choix), mais pour ceux qui recherchent quelque chose de plus technique, deux variantes en titane sont disponibles. L’une associe un boîtier en titane Grade 2 sablé à des accents bleu polaire (mon coup de cœur personnel), tandis que l’autre utilise du titane Grade 5 sur l’ensemble de la structure, avec des détails en or rose contrastant avec un cadran gris.

La collection de 28 mm se décline quant à elle en quatre références. Deux d’entre elles arborent des cadrans satinés soleil (un noir, un bleu) avec des index en diamant, tandis que les deux autres utilisent des cadrans en nacre — l’option la plus luxueuse ajoutant une lunette sertie de diamants et des touches d’or jaune. C’est un ensemble très élégant mais sportif, un exercice que TAG Heuer a toujours parfaitement maîtrisé, et le mouvement Solargraph la rend véritablement pratique en plus de son esthétique réussie.



À l’intérieur, les deux modèles utilisent des calibres différents :

• La version 40 mm (à partir de 3550 €) est animée par le TH50-00, qui n’a besoin que de 10 minutes de lumière pour offrir 40 heures d’énergie, et propose jusqu’à 10 mois d’autonomie lorsqu’il est complètement chargé.

• La version 28 mm utilise le TH51-00, qui se recharge complètement en 14 heures et fonctionne jusqu’à 8 mois. Ces deux performances sont impressionnantes, d’autant plus que les panneaux solaires sont totalement invisibles sous le cadran.

