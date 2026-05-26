Antigravity A1, le drone en toute liberté

Des fonctionnalités exceptionnelles, un encombrement minimal… Découvrez le monde avec un mini-drone à la fois léger comme une plume (seulement 249 g) et conforme à la réglementation presque partout.

Avec lui, il suffit de piloter sans contraintes et de composer ses vidéos après coup. En effet, les drones classiques et FPV vous obligent à

cadrer parfaitement pendant le vol. Les 360° de liberté de l’A1 capturent tous les angles en une seule prise.

Vous avez manqué le moment idéal ? Rembobinez et recadrez la séquence. Plus besoin de seconde prise, et plus de batterie gaspillée. Côté suivi, avec son optique Pancake et ses écrans micro-OLED 1 pouce, le casque compact de ce drone offre l’équivalent d’un écran géant de 200 pouces compatible HDR10+.⁵ Chaque image devient un monde dans lequel on peut se perdre.

Ses deux modes de contrôle offrent une nouvelle dimension pour le vol. Le mode FreeMotion, une première mondiale signée Antigravity, et le mode FPV. En mode FPV, un léger mouvement du poignet se traduit par un contrôle directionnel précis. En mode FreeMotion, il suffit de pointer pour voler. Pas de manettes complexes, une prise en main immédiate. Tenez simplement la poignée de contrôle, visez la direction souhaitée, appuyez sur la gâchette : l’A1 s’y rend aussitôt. Une technologie intuitive, instantanée, conçue pour tous.

ANTIGRAVITY A1, à partir de 1399 €