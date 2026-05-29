Oura vient de réduire la taille de sa bague connectée de 40 %, et pourtant, elle est encore plus précise

L’Oura Ring 5 est arrivée, et elle pourrait bien être la bague connectée que vous attendiez. Oura a annoncé l’Oura Ring 5, et il s’agit de la mise à jour la plus importante jamais réalisée par l’entreprise. C’est également la plus petite bague connectée au monde.

Le chiffre clé à retenir est la réduction de taille de 40 %. Avec ses 6,09 mm de largeur et ses 2,28 mm d’épaisseur, elle est véritablement minuscule. Plus important encore, Oura affirme n’avoir sacrifié ni la précision ni l’autonomie de la batterie pour y parvenir.

C’est une promesse audacieuse. L’Oura Ring 5 utilise une architecture de détection repensée dotée de douze voies de signal, de LED plus puissantes et de dômes de capteurs améliorés pour un meilleur contact avec la peau. Oura indique que la précision s’est en fait améliorée sur des indicateurs clés comme la fréquence cardiaque nocturne et pendant l’entraînement, et ce, sur un plus grand nombre de teintes de peau et de types de doigts qu’auparavant. L’autonomie de la batterie reste d’une semaine, ce qui est très impressionnant compte tenu de la taille considérablement réduite de la bague.

De nouvelles fonctionnalités logicielles et de santé

Oura met également à jour le logiciel de la bague en lançant Health Radar, une nouvelle fonctionnalité de santé proactive développée avec plus de 40 médecins et chercheurs internes. Elle surveille en continu les signaux biométriques en arrière-plan et signale les anomalies avant qu’elles ne deviennent des problèmes. Au lancement, elle couvre deux domaines : les signaux de pression artérielle et la respiration nocturne.

Pression artérielle : Cette fonction est particulièrement intéressante. Elle suit les tendances cardiovasculaires pendant le sommeil (lorsque les signaux du corps sont les plus clairs) et alerte les utilisateurs lorsque les relevés suggèrent des signes de fatigue ou de tension. Vous pouvez également enregistrer directement les mesures d’un tensiomètre à brassard dans l’application pour obtenir un suivi global au fil du temps. Tout cela est très impressionnant quand on sait qu’il ne s’agit pas d’un appareil médical.

Respiration nocturne : Elle offre une vue d’ensemble glissante sur 30 jours des perturbations respiratoires liées au sommeil, et s’associe à un nouveau partenariat avec ResMed. Les membres qui constatent des perturbations élevées peuvent désormais entrer en contact direct avec des professionnels de santé affiliés à ResMed via l’application Oura.

Si cela ne suffisait pas, GLP-1 Insights regroupe le suivi des médicaments, l’enregistrement des effets secondaires et le téléchargement des résultats d’analyses biologiques en un seul endroit — un outil véritablement utile alors que des millions de personnes supplémentaires commencent à prendre des médicaments pour perdre du poids. Une étude sur la santé cérébrale (Brain Health Study), menée via Oura Labs, associe quant à elle des évaluations cognitives à des données biométriques continues.

Enfin, le suivi des activités en direct (Live Activity Tracking) vous permet de suivre les indicateurs clés de votre entraînement en temps réel depuis votre téléphone (exactement comme une Apple Watch).

Oura lance également un boîtier de charge (Charging Case) pour l’Oura Ring 5. Fabriqué en aluminium recyclé, il contient assez d’énergie pour recharger complètement la bague cinq fois et prend en charge la charge sans fil. C’est un accessoire optionnel, mais qui vaut probablement le coup pour les voyageurs fréquents.

Côté design, deux nouvelles finitions rejoignent la gamme :

• Un Or (Gold) repensé dans une teinte plus claire et plus moderne.

• Deep Rose, une option or rose cuivré qui devrait être très populaire.

La bague bénéficie d’une certification IP68 jusqu’à 100 mètres de profondeur, et Oura affirme que la résistance aux rayures a été améliorée par rapport aux générations précédentes.

L’Oura Ring 5 est disponible dès maintenant en précommande, et les expéditions débuteront le 4 juin.