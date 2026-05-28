UGreen dévoile Nexode & MagFlow Air : une nouvelle génération de chargeurs et batteries externes ultra-fins et puissants

UGreen dévoile les éditions ultrafines Nexode et MagFlow Air pour un transport quotidien sans effort.

Nexode et MagFlow Air sont deux nouvelles gammes de chargeurs compacts et de batteries externes magnétiques conçues autour d’une idée simple : offrir une puissance impressionnante dans un format remarquablement fin, pensé pour une portabilité maximale. Prévue pour un lancement en Europe le 5 juin, cette gamme comprend un chargeur de poche de 65 W capable de recharger ordinateurs portables et appareils mobiles, un chargeur mural ultra fin idéal pour les espaces restreints, ainsi que des batteries externes magnétiques Qi2 pour une recharge sans fil rapide lors de vos déplacements.

Le point d’orgue de cette gamme est le Nexode Air 65 W, un chargeur compact au nitrure de gallium (GaN) offrant une recharge rapide dans un format plus petit qu’un boîtier d’AirPods Pro. Conçu à partir de la technologie GaNInfinity de nouvelle génération d’UGREEN et de l’architecture d’empilage Airpyra™ (permettant de miniaturiser les composants à l’extrême sans perte d’énergie), il vise à obtenir la note de performance Grade S dans la dernière évaluation des dispositifs de recharge de TÜV SÜD. 70 % plus petit qu’un chargeur standard de 65 W, il délivre rapidement une puissance suffisante pour recharger vos appareils, le tout dans un design ultra-compact parfaitement adapté aux déplacements quotidiens.

Pour les espaces plus restreints, le chargeur Nexode Air Slim 65 W offre la même puissance de charge dans un format ultrafin, presque affleurant au mur, idéal pour se glisser derrière un meuble ou à côté d’un lit. Il intègre une prise pliable (pour les versions UK et UE) et sa compatibilité avec la distribution intelligente de l’énergie (qui répartit la puissance de manière sûre et efficace) permet d’alimenter plusieurs appareils simultanément. Sa conception légère garantit également une excellente stabilité, même dans des prises murales moins bien ajustées.

MagFlow Air : L’alimentation magnétique fine comme une carte de crédit

L’édition MagFlow Air offre aux utilisateurs un moyen plus simple de garder leur téléphone chargé, sans s’encombrer de câbles supplémentaires. Grâce à la recharge sans fil certifiée Qi2 de 15 W et à un alignement magnétique précis, les téléphones s’enclenchent et se mettent en charge facilement, au travail comme en déplacement. Le modèle de 5 000 mAh : Dans un design ultra mince de type carte, épais de seulement 8,6 mm, il fournit une alimentation de secours pratique sans alourdir le téléphone. Le modèle de 10 000 mAh ajoute de la capacité et intègre un câble USB-C détachable qui sert également de sangle de transport. Il offre une charge bidirectionnelle de 30 W plus rapide avec un câble en moins.

Dans un souci de sécurité et de longévité, les deux modèles sont alimentés par des cellules au lithium à haute densité ATL (reconnues pour leur légèreté et leur efficacité maximale). Ils intègrent la technologie DymondCell (pour optimiser la densité d’énergie) et le contrôle de température Thermal Guard (pour gérer la chaleur et préserver la santé de la batterie à long terme), le tout en respectant scrupuleusement les normes de sécurité relatives aux bagages à main.

Disponibilité en France dès le 5 juin 2026. Les produits seront disponibles sur Amazon et le site officiel de UGREEN :

Gamme Nexode Air : à partir de 34,99 € ; Gamme MagFlow Air : à partir de 49,99 €.