Frédérique Constant Classics Moneta Solarmetre, solaire et pas chère

La marque suisse propose une interprétation inédite de sa collection emblématique, entre innovation horlogère et élégance intemporelle.

Première pièce de la Maison équipée du calibre solaire FC-120, cette création transforme la lumière en énergie tout en préservant la pureté du design. Invisible à l’œil nu, cette technologie offre jusqu’à dix mois d’autonomie dans l’obscurité totale, incarnant une vision contemporaine, durable et sans contrainte de l’horlogerie.

Fidèle à l’esthétique rétro-moderne de la collection Moneta, cette montre proposée à 1150 € se distingue par son réhaut cannelé inspiré d’une pièce de monnaie, son nouveau cadran grainé décliné en blanc, bleu ou bordeaux, ainsi que son boîtier de 39 mm aux proportions équilibrées. Avec un diamètre de 39 mm et le premier cadran effet grainé de la collection, elle est disponible en trois versions : bleu glacier, bordeaux ou blanc nuage. Chaque montre est livrée avec un bracelet cuir et une maille milanaise.

Tant qu’il y aura de la lumière, la montre fonctionnera. Dans l’obscurité totale, elle garantit 10 mois d’autonomie. Une fois de retour à la lumière, il ne lui faut que 10 secondes pour se remettre en service. Une seule minute d’exposition suffit pour recharger l’énergie requise pour une pleine journée de fonctionnement.