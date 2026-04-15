TENWAYS AGO X Special Edition, le vélo électrique qui donne envie de rouler plus

Il y a quelques années encore, TENWAYS était une marque qu’on découvrait un peu par hasard. Aujourd’hui, elle s’impose comme l’un des acteurs les plus intéressants du vélo électrique urbain.

Leur recette ? Des vélos bien conçus, fiables, stylés… et surtout pensés pour le quotidien.

Avec l’AGO X Special Edition, TENWAYS montre clairement qu’elle a passé un cap. Ce modèle reprend tout ce qui a fait le succès de la marque — simplicité, confort, accessibilité — mais en version plus aboutie, plus polyvalente et plus premium. Dès les premiers tours de roue, on comprend l’idée : un vélo capable de tout faire, sans prise de tête. Ville, pistes, routes abîmées, petits chemins… il s’adapte à tout. Son moteur central de 80 Nm apporte une vraie sensation de puissance, mais toujours avec douceur. Pas d’à-coups, pas de stress, juste une assistance fluide qui accompagne naturellement chaque coup de pédale.

Et c’est là que TENWAYS fait la différence. Tout est pensé pour que l’expérience soit simple et agréable. Une autonomie qui dépasse les 100 km, une transmission Shimano fiable, une suspension qui absorbe les irrégularités… on roule longtemps, confortablement, sans y penser.

Mais ce vélo ne se contente pas d’être efficace. Il est aussi clairement réussi côté design. Nouveau cadre monobloc, lignes épurées, éclairage intégré… il a ce petit côté moderne et discret qui fait qu’on a vraiment envie de l’utiliser au quotidien. Surtout, il est ultra pratique. Porte-bagages solide, position de conduite ajustable, écran connecté clair… que ce soit pour aller au travail, faire ses courses ou partir en balade, tout est fluide.

À 2199 € (et moins à son lancement), TENWAYS propose ici un vélo au rapport qualité/prix particulièrement solide. Une vraie alternative aux grandes marques installées, avec une approche plus accessible mais sans compromis sur l’essentiel.