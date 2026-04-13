Rolling Square révolutionne la charge ultra-compacte avec son Supertiny 100W

La société Rolling Square, célèbre pour ses innovations pratiques, franchit une nouvelle étape avec le lancement sur Kickstarter de son dernier né : le Supertiny 100W.

Ce chargeur de nouvelle génération réussit l’exploit de délivrer une puissance de 100W dans un boîtier à peine plus grand qu’une balle de golf. Conçu pour remplacer les blocs d’alimentation encombrants, il s’impose comme le compagnon de voyage idéal, capable de se glisser dans n’importe quelle poche tout en offrant des performances de niveau professionnel.



Le secret de cette miniaturisation réside dans l’utilisation de la technologie GaN (Nitrure de Gallium). Contrairement au silicium traditionnel, le GaN génère beaucoup moins de chaleur, ce qui permet de réduire drastiquement la taille des composants sans sacrifier la sécurité. Grâce à cette technologie et à une structure nervurée optimisée pour la dissipation thermique, le Supertiny 100W affiche des dimensions 65 % inférieures au chargeur 96W d’Apple, tout en maintenant une température de fonctionnement stable et sécurisée.



Côté polyvalence, ce chargeur ne fait aucune concession. Équipé d’un port universel USB-C, il est capable d’alimenter une vaste gamme d’appareils : des ordinateurs portables et tablettes aux smartphones et écouteurs sans fil. Plus impressionnant encore, sa puissance élevée lui permet de recharger des équipements plus exigeants tels que des vélos ou des trottinettes électriques. C’est un outil véritablement “tout-en-un” qui simplifie la gestion de l’énergie pour tous vos gadgets électroniques.



Enfin, pour répondre aux besoins des utilisateurs mobiles à travers le monde, le Supertiny 100W est décliné en trois versions de prises : EU, US et UK. Certifié conforme aux normes de sécurité internationales et d’une légèreté remarquable, il est pensé pour une utilisation globale. Que vous soyez au bureau ou à l’autre bout du monde, ce chargeur redéfinit la mobilité en offrant une puissance maximale sous le format le plus réduit jamais conçu dans sa catégorie.