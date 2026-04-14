Avec le Dyson Find+Follow, l’air pur vous suit partout

On a tous déjà déplacé un ventilateur pour capter un peu plus d’air. Avec le Find+Follow, Dyson fait exactement l’inverse : c’est l’air qui vient à vous.

Avec cette nouvelle génération de purificateur ventilateur, la marque introduit une idée simple mais radicale : adapter le flux d’air à l’utilisateur, en temps réel. Grâce à un système de détection avancé, l’appareil repère votre présence, suit vos déplacements et ajuste automatiquement la direction du flux d’air purifié. Vous changez de place, il vous suit. Sans réglage, sans effort.

Et le niveau de précision impressionne. Le Find+Follow s’appuie sur plusieurs points de détection pour analyser la pièce en continu, identifier une ou plusieurs personnes, et répartir intelligemment l’air entre elles. Résultat : chacun profite d’un air frais et purifié, sans compromis.

Mais Dyson ne s’arrête pas au confort. L’appareil intègre également un système de filtration avancé capable de capturer les particules fines, les polluants du quotidien et même certaines émissions liées à la cuisine ou aux appareils domestiques. L’air est analysé en permanence, et les performances s’ajustent automatiquement selon la qualité ambiante. Le tout fonctionne de manière totalement autonome. Pas besoin d’y penser, ni de multiplier les réglages. L’appareil s’adapte à votre présence, à vos habitudes, à votre environnement. Même la nuit, il sait se faire discret avec un mode plus silencieux et une luminosité réduite.

Ce qui marque vraiment, c’est cette sensation de confort continu. Peu importe où vous êtes dans la pièce, l’air est toujours là, au bon endroit, au bon moment. Une expérience presque invisible, mais rapidement indispensable.