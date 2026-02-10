Milano Cortina 2026 : Samsung dévoile le Galaxy Z Flip7 Édition Olympique

Les athlètes participants aux compétitions recevront une Édition Olympique spécialement conçue pour enrichir leur expérience durant les Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver de Milano Cortina 2026, du Village Olympique à la remise des médailles.



Samsung, partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, dévoile le Galaxy Z Flip7 Édition Olympique. Conçu exclusivement à destination des athlètes participant aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver de Milano Cortina 2026, cette édition spéciale accompagnera près de 3 800 Olympiens et Paralympiens venant d’envion 90 pays tout au long de la compétition – que ce soit en facilitant leur quotidien au sein du Village Olympique ou en immortalisant leurs moments les plus précieux.



L’Édition Olympique sera présente sur les podiums officiels via le « selfie de la victoire », qui fait son retour pour Milano Cortina 2026. Pour la première fois, celui-ci sera étendu aux compétitions par équipe afin que chaque athlète puisse capturer son moment de gloire à travers son propre objectif. De plus, les athlètes2 de certains Comités Olympiques nationaux (CNO) pourront partager leurs propres passions grâce à Victory Profile, une nouvelle série de clichés réalisés avec le Galaxy S25 Ultra.

Le Galaxy Z Flip7 est doté de Galaxy AI et d’un nouvel écran externe bord à bord pour une expérience d’IA mobile encore plus intuitive. Utilisable d’une seule main, le Galaxy Z Flip7 soutiendra les athlètes tout au long des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il intègre notamment :

• Un système photo à double objectif, comprenant un capteur grand angle 50 MP et un capteur ultra grand angle 12 MP pour une clarté exceptionnelle.

•Brief ,qui propose des suggestions quotidiennes personnalisées comme des rappels, des événements et des informations liées au bien-être en se basant sur les données de certaines applications.

• Assistant Photo, qui perfectionne les photos en déplaçant ou en supprimant des objets, ainsi qu’en ajustant les angles et en remplissant les arrière-plans grâce à l’IA.

• Interprèt, une fonctionnalité s’exécute sans internet pour faire tomber la barrière de la langue avec une traduction en temps réel, quelle que soit la connexion réseau, pour une communication fluide, même en zone montagneuse.

Au-delà de ces fonctionnalités, le Galaxy Z Flip Édition Olympique dévoile un design iconique qui célèbre la participation des athlètes aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver, ainsi qu’une série de services destinés améliorer leur quotidien au sein du Village Olympique et tout au long de la compétition.

L’arrière de l’appareil s’inspire du style unique de Milano Cortina 2026, marquant la rencontre entre le bleu sur lequel Samsung a construit son identité et l’azur, dont l’écho culturel résonne auprès des Italiens. Cette couleur reflète également l’esprit d’unité et de partage des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le cadre en métal doré symbolise la quête d’excellence des athlètes, les instants de gloire et l’engagement de la marque à délivrer le meilleur. L’Édition Olympique est également livrée dans un étui magnétique équipé d’un aimant circulaire bleu, entouré de feuilles de laurier dorées, symbole de gloire éternelle.



Chaque appareil est également doté d’un fond d’écran spécialement créé pour Milano Cortina 2026. Les courbes colorées représentent les sports d’hiver et sont inspirées par les marques laissées par les lames de patins sur la glace. Ces éléments de design célèbrent l’esprit et la passion des athlètes.



Le Galaxy Z Flip7 Édition Olympique est doté d’une suite d’applications et de services préinstallés pour accompagner les athlètes tout au long de Milano Cortina 2026 :

La carte Galaxy Athlete encouragera les sportifs à échanger en leur permettant de partager leur profil, de collectionner des cartes et de participer à des activités, renforçant ainsi l’esprit communautaire entre les disciplines et les délégations.

