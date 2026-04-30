UGREEN NASync DH Series, le NAS domestique pensé pour le vrai quotidien

Aujourd’hui, entre les photos de smartphone, les vidéos, les documents de travail, les films, les sauvegardes d’ordinateur et les fichiers partagés en famille, notre vie numérique prend une place énorme.

Et pourtant, beaucoup continuent de dépendre uniquement de solutions cloud payantes, limitées et parfois peu rassurantes sur la question de la confidentialité.

C’est précisément là que UGREEN veut changer les habitudes avec sa nouvelle gamme NASync DH Series. Déjà largement reconnue dans l’univers high-tech pour ses chargeurs GaN, hubs USB-C, batteries externes et accessoires premium, la marque chinoise s’est imposée ces dernières années comme l’un des acteurs les plus fiables du secteur. Avec plus de 200 millions d’utilisateurs dans le monde, UGREEN ne se contente plus des accessoires : elle veut désormais simplifier aussi le stockage intelligent à la maison.

Le principe du NASync est simple, mais redoutablement utile : créer son propre cloud privé. Concrètement, vos photos, vidéos, documents et fichiers restent stockés chez vous, sur votre propre serveur, tout en restant accessibles depuis votre smartphone, votre ordinateur, votre tablette ou même votre télévision.

Une nouvelle façon de penser sa maison connectée : plus simple, plus élégante et surtout bien plus intelligente. Entre stockage sécurisé, accès instantané à tous ses contenus et liberté totale sur ses données, le NAS devient enfin un vrai objet lifestyle tech, aussi utile qu’indispensable au quotidien. Plus besoin de payer chaque mois pour quelques gigas supplémentaires sur iCloud ou Google Drive, plus besoin non plus de se demander où vont réellement vos données. Tout reste chez vous, sous votre contrôle. Et surtout, l’intérêt va bien au-delà du simple stockage.

Un NAS permet de sauvegarder automatiquement les photos de toute la famille, de créer sa propre bibliothèque de films en 4K, de centraliser les documents professionnels, de partager facilement des fichiers à distance, ou encore de sécuriser les données importantes avec plusieurs niveaux de protection et de sauvegarde. C’est à la fois un coffre-fort numérique, un centre multimédia et un outil de travail.

La série NASync DH se décline en deux modèles : Le DH2300, avec ses 2 baies, s’adresse à ceux qui veulent découvrir le NAS sans complexité. Installation rapide en moins de 10 minutes, jusqu’à 60 To de stockage, interface simple via UGOS Pro et utilisation intuitive : il est parfait pour les particuliers, les familles ou ceux qui veulent enfin organiser leur vie numérique proprement.

Le DH4300 Plus, version 4 baies, monte clairement en gamme avec jusqu’à 120 To de capacité, un port réseau 2.5GbE beaucoup plus rapide, des modes RAID avancés et une vraie logique de performance. Il vise davantage les créateurs de contenu, les passionnés de home cinéma, les photographes ou les petites équipes qui ont besoin d’un stockage rapide, sécurisé et durable.