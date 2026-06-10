La nouvelle enceinte stylée de Marshall dure deux fois plus longtemps que l’ancienne

La première mise à jour majeure de la Stockwell depuis 2019 apporte une meilleure autonomie, une robustesse accrue et une conception plus facilement réparable.



Marshall a dévoilé la Stockwell III, la première mise à jour majeure de sa gamme d’enceintes Bluetooth portables depuis 2019. Le nouveau modèle promet plus de 40 heures d’autonomie, une acoustique améliorée et une conception plus facile à réparer visant à prolonger sa durée de vie.

L’amélioration phare concerne l’autonomie de la batterie : Marshall affirme que la Stockwell III peut désormais offrir plus de 40 heures de lecture sans fil, soit le double de l’endurance de sa prédécesseure. Cela devrait en faire l’une des enceintes portables les plus durables de sa catégorie. Marshall précise que l’audio de l’enceinte a également été amélioré. La Stockwell III utilise la technologie True Stereophonic de la marque, conçue pour diffuser le son dans toutes les directions plutôt que de créer un seul point d’écoute idéal. La fonction Dynamic Loudness est également de la partie : elle ajuste automatiquement les basses, les médiums et les aigus lorsque le volume change, afin de maintenir l’équilibre et les détails, que vous écoutiez de la musique tranquillement ou que vous montiez le son pour une fête en plein air.



Visuellement, Marshall ne s’est pas éloigné d’une formule qui gagne. L’enceinte conserve son design vertical, ses grilles métalliques, ses boutons en laiton et sa sangle de transport inspirée des guitares. Cependant, le panneau de commande a été redessiné pour offrir un accès plus rapide aux préréglages et une navigation plus fluide entre les pistes. La finition crème, en particulier, risque de faire tourner bien des têtes. Le nouveau modèle devrait également être plus à l’aise à l’extérieur. Marshall a doté la Stockwell III d’une certification IP55 pour la résistance à la poussière et à l’eau, tandis que le port USB-C fait également office de batterie externe (Power Bank) pour recharger votre téléphone lorsque vous êtes en déplacement.

Le développement durable est lui aussi au rendez-vous. La batterie, la sangle de transport, la coque en silicone et les grilles avant et arrière peuvent toutes être remplacées individuellement, ce qui pourrait prolonger la durée de vie de l’appareil bien après la période où la plupart des enceintes Bluetooth portables auraient été jetées. Marshall indique également que les matériaux recyclés représentent 27 % du poids de l’enceinte (hors accessoires et emballage), dans le cadre d’un effort plus large vers des produits plus durables.

Ça vous plaît ? L’enceinte Bluetooth Marshall Stockwell III sera disponible en finition “Noir et Laiton” ou “Crème” à partir du 18 août au prix de 229 € (les inscriptions ouvrent dès le 9 juin).