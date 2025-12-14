Devialet Phantom Ultimate : L’évolution d’une icône

En décembre 2015, Devialet présentait l’enceinte Devialet Phantom. Fruit de trois années de R&D et de 88 brevets déposés, elle s’impose rapidement comme une référence absolue

dans l’univers de l’audio haute fidélité. Dix années d’innovations plus tard, la maison d’ingénierie acoustique française dévoile l’enceinte Devialet Phantom Ultimate.

Conçue par les ingénieurs et designers de Devialet à Paris, cette nouvelle génération

incarne avec justesse la signature sonore et l’excellence technologique qui ont fait la

renommée de la maison d’ingénierie acoustique. Sa ligne, d’une singularité radicale, capte

immédiatement le regard et s’impose par son caractère intemporel. Mais au-delà de son esthétique, c’est la qualité sonore exceptionnelle qui fait la différence : vivante, immersive, elle se transforme en un puissant vecteur d’émotion. Dans cette nouvelle déclinaison, Devialet Phantom Ultimate offre un rendu sonore encore plus précis tout en intégrant de nouvelles options de connectivité. Le tout pour une expérience d’écoute qui place l’auditeur au cœur de la performance live et de l’enregistrement studio.

À Paris, ingénieurs et designers inventent depuis plus de quinze ans l’avenir du son.

Aujourd’hui, plus de 250 brevets protègent les innovations radicales de Devialet, couvrant

des domaines tels que l’ingénierie acoustique, l’électronique, le traitement du signal, la

mécanique ainsi que des procédés de fabrication novateurs. Ces technologies brevetées et ces designs uniques font de Devialet une référence incontournable de l’audio et participent à la signature sonore inimitable de ses produits, imaginés pour des expériences d’écoute saisissantes.

La suppression du cache noyau des woofers de Devialet Phantom Ultimate 108 dB offre une

perception plus fluide, une présence magnifiée. Ce travail de simplification ayant nécessité

une refonte majeure de l’âme centrale et du processus d’assemblage de l’enceinte, illustre la quête d’une parfaite harmonie entre design et performance.

La grille du tweeter, redessinée main dans la main par les designers et ingénieurs, s’affirme

avec des traits plus épurés et une ouverture optimisée. Six mois d’études et d’itérations ont

été nécessaires pour garantir un équilibre absolu entre esthétique et exigence acoustique.

Avec ses nouveaux coloris, Devialet Phantom Ultimate se singularise et célèbre l’audace

radicale de Devialet. Deep Forest affiche une teinte sombre, profonde et organique,

magnifiée par des flasques ornées d’un dépôt de chrome noir aux reflets verts subtils. La

finition Light Pearl se caractérise par un blanc cassé ultra-mat et doux, inspiré des biscuits

de céramique.

La gamme Devialet Phantom Ultimate intègre les technologies propriétaires de Devialet, et

parmi elles, celles qui ont fait la renommée de l’expert français en ingénierie acoustique.

ADH new gen : la dernière génération de la technologie propriétaire ADH (Analog Digital

Hybrid). Véritable pilier de l’héritage Devialet, cette technologie combine la linéarité et le

raffinement de l’amplification analogique (classe A) avec la puissance et la compacité de

l’amplification numérique (classe D).

L’amélioration de l’algorithme de contrôle entre l’analogique et le numérique permet

d’atteindre des hautes fréquences extrêmement fines et précises, jusqu’à 35 kHz sur

Devialet Phantom Ultimate 108 dB. Le rendement énergétique accru et la meilleure

dissipation thermique prolongent les performances maximales de l’amplification.

SAM (Speaker Active Matching) est un algorithme conçu pour offrir une fidélité absolue en complément d’ADH, tout en assurant la protection permanente des haut-parleurs.

S’adaptant en temps réel aux signaux transitoires et statiques, SAM permet de restituer la

phase et l’amplitude des ondes sonores avec une précision irréprochable. HBI (Heart Bass Implosion) est un ensemble de solutions techniques multiphysiques, capable d’émettre des fréquences ultra-graves descendant jusqu’à des infrasons de 14 Hz, pour un réel impact physique. AVL (Adaptative Volume Level) est une technologie empruntée à la barre de son Devialet Dione. Conçue pour ajuster en temps réel le volume selon le type de contenu, AVL confère à l’expérience d’écoute un rendu sonore répondant aux plus hauts standards

cinématographiques. La Devialet Phantom Ultimate est également doté d’un nouveau processeur NXP i.MX 8M Nano, intégré dans un SoC (système sur une puce). Ce nouveau cœur technologique allie efficacité énergétique et performance pour un traitement audio avancé.

Devialet a entièrement repensé l’expérience utilisateur. Elle permet de répondre à chaque

besoin et d’ajuster Devialet Phantom Ultimate à son oreille. Doté d’une nouvelle architecture logicielle, Devialet Phantom Ultimate s’appuie sur la nouvelle version du système d’exploitation Devialet DOS3. Révélée avec le lancement de l’amplificateur intégré Devialet Astra, elle a été pensée pour accueillir tous les futurs produits de la gamme Devialet et les réunir dans un même environnement et sur une même interface.

Elle permet également l’intégration d’une gamme étendue de protocoles de streaming :

AirPlay, Google Cast, Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect, UPnP — pour des

usages d’une grande diversité.

La Devialet Phantom Ultimate 108 dB intègre une nouvelle génération de haut-parleurs

protégés par 4 nouveaux brevets, conçus pour restituer le son avec une extrême précision,

sans distorsion, ni saturation, ni bruit de fond.

Les haut-parleurs de graves inaugurent une réponse acoustique optimisée avec des basses

adoucies. Le médium a également fait l’objet d’un développement spécifique visant à

supprimer tout mode de résonance indésirable. Le tweeter, pour sa part, adopte une

nouvelle conception, conjuguant robustesse mécanique et finesse de restitution dans les

hautes fréquences.

Grâce à des performances optimisées et un traitement audio en 32 bit / 96 kHz, Devialet

Phantom Ultimate 108 dB offre une expérience sonore haute résolution, sur une large

gamme de fréquences allant de 14 Hz à 35 kHz (+/- 6 dB) pour une puissance totale

d’amplification de 1 100 W.

L’interface utilisateur s’enrichit désormais de quatre commandes tactiles situées sur le

dessus de l’enceinte. La nouvelle architecture logicielle DOS3 déploie une connectivité

renforcée avec une large palette de protocoles de streaming ainsi que les dernières

technologies sans fil (Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3).

Proposé en configuration modulable – solo, stéréo ou multi-room (via AirPlay, Google Cast,

Roon Ready) – Devialet Phantom Ultimate 108 dB est disponible en trois finitions : Deep

Forest, Light Pearl et Opéra de Paris.

Devialet Phantom Ultimate 108 dB Deep Forest & Light Pearl 3200 € / Opéra de Paris : 3800 €