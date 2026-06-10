Coupe du Monde 2026 : Une trottinette électrique Navee pour rentrer après les matches

La Coupe du Monde 2026 se déroulera à plusieurs milliers de kilomètres de la France, mais elle pourrait pourtant avoir un impact direct sur les habitudes quotidiennes des Français…

Avec des matchs organisés en Amérique du Nord et de nombreux coups d’envoi programmés tard dans la soirée pour les audiences européennes, les supporters se préparent à vivre une expérience bien différente, qui dépassera largement le cadre de leur salon-séjour.

Les horaires de plusieurs rencontres pourraient créer de nouveaux défis en matière de mobilité. Par exemple, le premier match de groupe de l’équipe de France face au Sénégal, le 16 juin 2026, débutera à 15 h aux États-Unis, soit 21 h en France. La rencontre devrait s’achever vers 23 h, voire plus tard, à un moment où les transports en commun sont moins fréquents ou déjà en fin de service.



Pour de nombreux supporters, rentrer chez soi après un match pourrait devenir presque aussi important que le match lui-même. Alors que les villes développent les mobilités alternatives, les trottinettes électriques apparaissent comme une solution pratique pour les trajets urbains de courte distance, notamment lorsque l’offre de transports publics diminue en soirée.



Les fabricants s’adaptent à ces nouveaux usages avec des produits conçus pour allier praticité et polyvalence. Avec jusqu’à 90 km d’autonomie, la GT5 Max permet de rester mobile tard dans la nuit sans craindre une batterie déchargée. Sa fonction de verrouillage intelligent NavFlyLock facilite également la sécurisation de la trottinette devant un bar, une fan zone ou un lieu de retransmission afin de profiter pleinement du match.

La XT5 Pro, quant à elle, combine une certification IPX6, un freinage réactif, des pneus tubeless tout-terrain de 12 pouces et une double suspension avant et arrière. Des caractéristiques qui assurent une conduite plus confortable et rassurante, même sous la pluie ou sur des routes irrégulières après la tombée de la nuit. Après un coup de sifflet final tardif, lorsque les supporters quittent bars et fan zones en même temps et que les transports publics se raréfient, elles peuvent faire la différence entre un retour stressant et un trajet plus fluide et flexible.

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