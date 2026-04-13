Nank présente le casque à conduction osseuse Runner Diver2 Pro

Une nouvelle génération de casque à conduction osseuse conçu pour la performance et la liberté.

La gamme Nank Runner, dont est issu le Runner Diver2 Pro (139 €), reflète pleinement cette philosophie : offrir un son haute performance aux personnes en déplacement, tout en garantissant une liberté totale d’utilisation. Aujourd’hui, Nank s’affirme comme une marque audio, combinant design soigné et adaptation aux modes de vie modernes. Grâce à des investissements constants en recherche et développement, la marque repousse les limites de la technologie Bluetooth et du confort, notamment avec l’utilisation de boîtiers en titane et le développement de technologies anti-fuite sonore.

Fondée en 2011 par l’athlète Andrew Guo, Nank, anciennement connue sous le nom de Naenka, est née d’un constat simple : l’absence de casques audio à la fois confortables, élégants et réellement adaptés aux exigences des sportifs. Animé par cette frustration, Andrew Guo a créé une marque pensée pour accompagner les utilisateurs en mouvement, sans compromis sur la performance. En 2023, la marque adopte le nom Nank afin de soutenir son développement international et renforcer son identité globale.

Le Runner Diver2 Pro incarne cette vision en combinant des technologies avancées et une conception ergonomique pensée pour accompagner les utilisateurs dans toutes leurs activités, qu’il s’agisse de course, de natation ou d’entraînements intensifs. Grâce à ses modes de réduction du bruit, le casque permet d’éliminer efficacement le bruit du vent ainsi que les nuisances sonores ambiantes, garantissant une écoute claire et immersive, même en extérieur. Son mode à oreille ouverte assure un confort optimal tout en permettant de rester attentif à son environnement, un atout essentiel pour les sportifs soucieux de leur sécurité.

Doté d’une certification d’étanchéité IP69, le Runner Diver2 Pro atteint le plus haut niveau de protection contre l’eau et la poussière. Il est ainsi parfaitement adapté aux activités nautiques et aux conditions extrêmes. Sa technologie Bluetooth 5.4 assure une connexion rapide, stable et fluide. En complément, le casque intègre un lecteur MP3 de 32 Go, permettant de stocker des milliers de fichiers audio et de profiter de sa musique sans appareil externe. Avec une autonomie allant jusqu’à 10 heures, ce casque accompagne les utilisateurs tout au long de leurs activités. Sa fonction de couplage multi-appareils permet de connecter simultanément deux dispositifs (comme un smartphone et un ordinateur portable), offrant une transition instantanée entre appels et contenus multimédias. Nank confirme sa volonté de redéfinir l’audio portable pour une nouvelle génération. Alliant performance technologique, confort et responsabilité environnementale, ce casque répond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants, qu’ils soient sportifs amateurs ou confirmés.