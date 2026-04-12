Samsung devrait révéler son Galaxy Z Fold Wide le 22 juillet prochain

Selon une fuite, Samsung a choisi la capitale anglaise pour son prochain événement Unpacked le 22 juillet. De nouveaux modèles pliables devraient être au programme.

Samsung prévoirait de dévoiler son smartphone pliable tant attendu, doté d’un format d’image plus large, lors d’un prochain événement Unpacked au Royaume-Uni le 22 juillet, d’après des informations provenant de Corée, la terre natale de Samsung.

Le Korea Economic Times affirme que Samsung a choisi Londres pour cet événement Unpacked, poursuivant ainsi sa “tournée mondiale” pour les lancements majeurs de ses appareils pliables. À titre d’exemple, les précédents lancements des gammes Flip/Fold ont eu lieu en France et à New York.

L’article indique que le Galaxy Z Fold 8 sera la tête d’affiche. Ce modèle sera le premier de la gamme à proposer une variante “Wide” (large), ce qui pourrait être une tentative de devancer l’iPhone Fold d’Apple (qui pourrait s’appeler iPhone Ultra), lequel bénéficierait selon les rumeurs d’un format d’image similaire, plus carré.

De manière significative, la fuite (via 9to5Google) précise que Samsung prévoit de réintégrer le S Pen pour la série Z Fold 8. « Samsung prévoit d’introduire séquentiellement le S Pen après avoir dévoilé le Wide Fold », ajoute cet article, qui ne mentionne pas la gamme Z Flip, que Samsung met habituellement à jour aux côtés des téléphones Z Fold. Cependant, cela ne signifie pas que Samsung prévoit de faire l’impasse sur ces lancements cette année. La Galaxy Watch est également absente du rapport, alors qu’elle est une figure incontournable de la présentation estivale depuis des années. La Galaxy Watch 9 est attendue pour cette année, ainsi qu’une mise à jour de la Galaxy Watch Ultra de Samsung.