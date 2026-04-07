La gamme électrique de Zeekr débarque en France

Zeekr, la marque mondiale de mobilité électrique premium, accélère son expansion européenne avec son lancement en France.

Zeekr, la marque automobile premium mondiale du groupe Geely Auto, annonce aujourd’hui son entrée sur le marché français, l’un des marchés de véhicules électriques à la croissance la plus rapide en Europe. À partir du 2 avril, les véhicules Zeekr seront disponibles en France, marquant la poursuite de l’expansion de la marque en Europe, après les lancements des marchés italien, espagnol et portugais, plus tôt cette année. Les clients pourront choisir parmi une gamme de quatre modèles électriques : la Zeekr X, SUV compact, la toute nouvelle 7GT Grand Tourer, la Zeekr 7X SUV intermédiaire et la Zeekr 001 Shooting Brake.

La France continue de bénéficier d’un intérêt croissant pour les véhicules électriques, avec une voiture neuve sur 4 étant électrique et environ 2 millions de véhicules électriques en circulation sur les routes françaises, renforçant la position de la France comme moteur clé de l’avenir électrique de l’Europe. Avec plus de 650 000 véhicules électriques livrés dans le monde à ce jour, Zeekr poursuit son expansion en Europe en entrant sur l’un des marchés les plus stratégiques de la région. Les premiers points de vente ouvriront à Aix-en-Provence, suivis d’un déploiement dans des villes clés telles que Paris et sa région, Lyon, Fréjus, Saint-Étienne et Rennes, avec des plans visant à développer rapidement un réseau national et à établir une forte présence sur l’ensemble du territoire.

L’ensemble de la gamme de modèles électriques de la marque sera disponible pour les clients français, conçue pour répondre à des besoins de mobilité variés, allant des trajets urbains aux longs déplacements. La gamme comprendra le SUV familial 100 % électrique Zeekr 7X, la Zeekr 001 Shooting Brake, le SUV compact Zeekr X ainsi que la toute nouvelle Zeekr 7GT. Les commandes pour ces modèles ouvriront le 2 avril 2026, avec des livraisons clients prévues à partir de mai 2026. Les prix des modèles signés Zeekr débutent à partir de 37990 € (TVA incluse), avec des offres de leasing disponibles à partir de 394 € par mois pour la Zeekr X, ainsi que des offres adaptées sur l’ensemble de la gamme. Les prix des autres modèles commencent à 52990 € (Zeekr 7X), 45990 € (Zeekr 7GT) et 59990 € (Zeekr 001).