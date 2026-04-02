Le premier écran connecté d’Apple attendrait la mise à jour de Siri en « entrepôt »

Apple aurait quatre produits majeurs prêts à être commercialisés dès que la nouvelle version de Siri, dopée par Google Gemini, sera enfin lancée. Cela inclut le fameux écran « HomePad ».

À la fin du mois dernier, des rapports indiquaient qu’Apple disposait d’une nouvelle Apple TV et d’une enceinte HomePod mini prêtes à l’emploi, en attendant la refonte tant attendue de Siri. Le même journaliste a également appris de ses sources qu’un HomePod grand format et le tout premier écran intelligent d’Apple attendent, eux aussi, que Siri gagne en maturité.

Dans une session de questions-réponses avec ses lecteurs, Mark Gurman de Bloomberg affirme qu’Apple a quatre produits prêts à être mis en rayon dès que Siri recevra son « lifting » propulsé par Google Gemini. Selon lui, Apple « attend » ce moment, tout comme nous.

Des produits prêts, mais retenus

Gurman écrit (via 9to5Mac) : « Nouveau HomePod mini, oui. Nouvelle Apple TV, oui. Nouveau HomePod grand format, oui. Ce n’est qu’une question de temps. Ils voulaient que l’Apple Intelligence et les nouvelles fonctionnalités de Siri fonctionnent sur ces produits avant de lancer les nouvelles versions. Ils auraient pu les sortir l’année dernière, mais ils attendent simplement cela, tout comme ils attendent pour l’écran intelligent. »

Gurman va jusqu’à affirmer que les écrans intelligents, surnommés « HomePad », sont déjà fabriqués, emballés et actuellement stockés au frais en attendant que le logiciel, qui les rendra plus attractifs pour le marché, soit prêt. Ils le seraient depuis la fin de l’année dernière. Il ajoute : « Il y a eu un gros retard à cause des fonctionnalités de Siri. D’après ce que je comprends, ces écrans intelligents dorment dans des entrepôts. Ils attendent simplement que le nouveau logiciel soit prêt pour pouvoir les expédier. »

Un calendrier lié aux logiciels

Il semble désormais peu probable que la mise à jour de Siri — qui inclura une meilleure compréhension du contexte personnel, la capacité à exploiter les informations des applications clés et un multitâche plus efficace — soit disponible avant le lancement d’iOS 27 et des mises à jour associées (Mac, Apple TV et Apple Watch) en septembre prochain. Toutefois, nous pourrions en avoir un aperçu lors de la WWDC dans quelques mois.