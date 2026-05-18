Une édition limitée HONOR 600 Pro x MOLLY

HONOR présente une édition limitée de son nouveau smartphone, le HONOR 600 Pro MOLLY. Née d’une collaboration exclusive avec POP MART, la marque iconique de la culture collective mondiale, cette édition est disponible en précommande en quantités très limitées sur honor.com au prix de 999,90 €.

Portée par une communauté mondiale de collectionneurs passionnés et une présence massive sur les réseaux sociaux, POP MART incarne une nouvelle forme de désirabilité, à mi-chemin entre l’art, le jeu et l’émotion. C’est dans cet esprit que HONOR a choisi de s’associer à cette icône de la pop culture pour créer une édition limitée aussi exclusive que inattendue.

Ce smartphone collector s’inspire des trois univers imaginaires de MOLLY :

• Paradis, où se mêlent fantaisie et joie.

• Aventure, une échappée féerique entre rêve et réalité.

• Planète, un voyage interstellaire hors du commun.

Ces univers prennent vie à travers des filigranes exclusifs intégrés directement à l’appareil photo, transformant chaque cliché en souvenir véritablement unique. Des thèmes interactifs font également évoluer MOLLY sur l’écran au fil de la journée, glissant une touche d’enchantement dans chaque instant du quotidien.



Le HONOR 600 Pro MOLLY rivalise assi avec les meilleurs smartphones du marché. Son triple capteur photo de 200 mégapixels capture chaque aventure avec une précision saisissante, tandis que sa batterie de 6 400 mAh et sa recharge rapide 80W garantissent une autonomie à toute épreuve. Livré dans un coffret cadeau exclusif pensé comme un véritable moment d’ouverture magique, ce smartphone s’adresse autant aux passionnés de technologie qu’aux collectionneurs et aux amoureux de la culture pop.

