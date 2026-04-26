Rolls-Royce dévoile le “Project Nightingale”, un chef-d’œuvre électrique ultra-limité

La plus belle voiture électrique au monde vient d’être révélée — et seulement 100 personnes pourront la posséder.



Rolls-Royce a dévoilé sa voiture la plus ambitieuse à ce jour. Le Project Nightingale est une décapotable biplace entièrement électrique, construite à la main. Seuls 100 exemplaires seront produits. Ce véhicule a été présenté à Goodwood. Il s’agit du premier modèle d’une nouvelle gamme baptisée « Coachbuild Collection », un programme proposant des voitures carrossées sur mesure aux clients Rolls-Royce les plus fidèles au monde.



Le nom provient du français « Le Rossignol » (Nightingale en anglais), nom donné à la demeure des designers située près de la résidence d’hiver de Henry Royce sur la Côte d’Azur. Chris Brownridge, PDG de Rolls-Royce, l’a qualifiée de « proposition la plus folle de l’entreprise à ce jour ». Elle combine le savoir-faire de la carrosserie artisanale, la propulsion électrique et la conduite à ciel ouvert d’une manière que la marque n’avait jamais tentée auparavant.

Un design hors du commun

Le design est extraordinaire. Avec ses 5,76 mètres de long (soit la même longueur qu’une Phantom), la voiture est presque entièrement composée d’un immense capot et d’une poupe allongée, avec un habitacle biplace intime niché au centre. Le style s’inspire des principes épurés du mouvement Streamline Moderne et des Rolls-Royce expérimentales « EX » des années 1920. Ces voitures d’origine arboraient des badges rouges ; le Project Nightingale fait de même.

C’est, à notre avis, l’une des voitures électriques les plus fascinantes visuellement depuis des années. Ses proportions sont presque absurdes, et les détails — de la calandre d’un mètre de large au couvercle du coffre à ouverture latérale que Rolls-Royce compare à un piano à queue — attireront l’attention partout où elle passera.

L’expérience du silence

La motorisation électrique, similaire à celle de la Rolls-Royce Spectre, transforme l’expérience de conduite de façon inattendue. Les designers affirment que les premiers essais de prototypes donnaient l’impression de voyager à bord d’un voilier. Toit abaissé et sans aucun bruit mécanique, les occupants pourraient, dit-on, entendre le chant des oiseaux en conduisant. Ce détail a directement inspiré l’éclairage intérieur « Starlight Breeze » : 10 500 points lumineux individuels disposés selon un motif dérivé d’enregistrements de véritables rossignols.

Un habitacle minimaliste et luxueux

À l’intérieur, on ne trouve que cinq commandes rotatives. L’accoudoir coulisse vers l’arrière pour révéler la commande Spirit of Ecstasy. Les porte-gobelets et rangements cachés sont sculptés dans l’aluminium massif. On a moins l’impression d’être dans l’habitacle d’une voiture que dans un salon privé.

Les tests mondiaux débuteront cet été et d’autres détails techniques suivront au fil du développement. Le Project Nightingale est disponible uniquement sur invitation, réservé aux clients ayant un lien profond avec le design Rolls-Royce. Les livraisons débuteront en 2028. Aucun prix n’a encore été annoncé.