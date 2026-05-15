Rolex dévoile une vidéo spéciale et une nouvelle certification de précision pour marquer les 100 ans de l’Oyster

Rolex s’offre une fête d’anniversaire pour célébrer le centenaire du boîtier Oyster.

Rolex célèbre un siècle de sa plus importante invention, et la marque fait les choses en grand. En 2026, l’horloger suisse marque les 100 ans de l’Oyster, la première montre-bracelet étanche au monde, avec une exposition itinérante historique et une norme de qualité considérablement améliorée. La pièce maîtresse de ces célébrations est Oyster Story, un documentaire de 23 minutes ainsi qu’une grande exposition qui ouvrira ses portes au West Bund Dome à Shanghai le 10 juin et se poursuivra jusqu’au 28 juin.

Cette exposition s’annonce véritablement incontournable pour tous les passionnés d’horlogerie. Elle comprendra des pièces de collection, de rares garde-temps historiques, des installations immersives et les récits des personnalités remarquables qui ont porté des montres Oyster à travers l’histoire. Après Shanghai, l’exposition partira en tournée mondiale. Rolex n’a pas encore confirmé l’intégralité du calendrier.

En marge de l’exposition, Rolex a fait une annonce majeure. La certification Chronomètre Superlatif de la marque, gage de qualité présent sur chaque Rolex, a été renforcée pour 2026. Elle comprend désormais trois nouveaux critères de test : la résistance au magnétisme, la fiabilité, et, englobant le tout, un nouveau critère de durabilité, intégré au processus de conception et de fabrication dès le départ.

Ces éléments s’ajoutent aux normes existantes introduites lors de la dernière mise à jour de la certification en 2015 : la précision, l’étanchéité, les performances du remontage automatique et la réserve de marche. Ces dernières sont testées sur la montre terminée.

La certification est contrôlée par des organismes suisses indépendants, et pas seulement par Rolex elle-même.

Il s’agit d’une évolution significative, et sans doute attendue. La résistance au magnétisme, en particulier, est devenue de plus en plus cruciale à mesure que les appareils électroniques du quotidien gagnent en puissance (même la plupart des smartphones disposent désormais d’un aimant très puissant à l’arrière).

