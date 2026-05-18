Une manette de jeu Turtle Beach à la californienne

Turtle Beach lance aujourd’hui la manette sans fil Pacific Skyline disponible pour Xbox, PC et Android, avec un design inspiré de la côte Californienne et de la ligne d’horizon de San Diego, la ville d’origine de Turtle Beach.

Des teintes pastel, des silhouettes de palmiers et six zones d’éclairage RGB personnalisables révèlent une ligne d’horizon lumineuse cachée qui change au gré des envies des joueurs. Toute l’énergie décontractée de la côte Ouest à destination de ceux pour qui style et identité ne font qu’un.



Cette manette sans fil Pacific Skyline (89,99 €) propose des joysticks TMR Premium pour un contrôle fluide et précis, des doubles moteurs à vibration, des gâchettes à impulsion, deux boutons arrière programmables et un jeu sans fil pour Xbox et Windows via transmetteur USB, plus une connexion Bluetooth pour appareils Android.

